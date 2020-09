Legemiddelet favipiravir produseres flere steder i verden, her fra Kairo i Egypt, men foreløpig har ingen land i EØS godkjent det. Foto: Scanpix

Åpner for ny coronamedisin - men anbefaler ikke bruk

– Fantastiske nyheter, sier fastlege Peter Dvergsdal om at han nå kan skrive ut virusmedisinen favipiravir til coronapasienter. Men åpningen for resept er «overhodet ikke en anbefaling», sier norske helsemyndigheter.

Nå nettopp

Søndag oppdaterte Legemiddelverket sine råd for bruken av medisin med virkestoffet favipiravir for coronasyke pasienter.

Favipiravir selges under ulike navn i ulike land, og er en av mange medisiner som prøves ut mot covid-19-infeksjon.

Det er godkjent for bruk ved influensa i Japan og Kina, og India og Russland har også nylig godkjent bruk.

Norske helsemyndigheter mener fortsatt at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å anbefale bruk av medisinen, men sier nå at søknader om bruk av favipiravir til navngitte enkeltpasienter «ikke vil bli avslått fremover».

Med andre ord kan leger nå skrive det ut, vel å merke på eget ansvar.

Lege Peter Dvergsdal mener legemidler med virkestoffet favipiravir kan redde liv i behandlingen av corona-pasienter. Foto: Frode Hansen

– Fantastisk

Fastlege ved Fornebu legesenter, Peter Dvergsdal, har ventet lenge på denne muligheten. I mars sa han til VG at medisinen kunne spare myndighetene store ressurser i kampen mot coronaviruset. Han har jobbet i flere år for å få det antivirale legemiddelet godkjent i Norge.

Allerede har fastlegen brukt medisinen på 150 pasienter de siste fire årene. De har hatt virussykdommer i form av luftveisinfeksjoner, eller mage-tarminfeksjoner.

Dvergsdal mener spørsmålet ikke bør være hvorfor han kjemper for denne medisinen, men hvorfor så få andre gjør det.

– Jeg tror jeg må snu på det: Hvorfor i all verden har alle andre vært blinde for det? Det er så opplagt, vi har hatt den tilgjengelig og kunnet lest om den siden 2012. Jeg har prøvd å informere det norske folkehelseinstituttet i seks år om at dette er en epidemimedisin man bør ha på lager. Det er egentlig et under at jeg er den eneste legen i verden som har bred erfaring med favipiravir, sier fastlege Dvergsdal til VG.

JAPANSK: Det antivirale legemiddelet kommer fra produsenten Fujifilm, som nok er mer kjent for fotoutstyr, enn medisin. Foto: Scanpix

Slik fungerer antivirale medikamenter Virus kjennetegnes ved at det først «blir levende» og multipliserer seg når molekylet kommer inn i den menneskelige cellen. Virustypen som forårsaker luftveisinfeksjoner, slik som Covid-19, kalles RNA-virus. Viruset bruker RNA-polymerase i cellen til å formere seg. Antivirale medikamenter som Avigan hemmer RNA-virusets evne til å formere seg inne i cellen, fordi det lager en falsk byggestein til RNA-polymerasen. ( Statens legemiddelverk, Store norske leksikon) Vis mer

Legemiddelverket: – I overkant bastant

I Legemiddelverket er de langt mer reservert i sin vurdering av medisiner med virkestoffet favipiravir.

– Det som er publisert av studier nå kan tyde på at det muligens har en effekt, men vi synes ikke at det er vist i gode studier, sier fagansvarlig for medisinsk rådgiving ved Legemiddelverket Sigurd Hortemo.

Han understreker at man derfor ikke skal tolke åpningen for resepter som en godkjenning.

– Dette er overhodet ikke en anbefaling fra myndighetene. Men fra nå av vil de vanlige reglene for bruk av uregistrerte legemidler også gjelde for favipiravir, presiserer Hortemo overfor VG.

I Norge er det en lang tradisjon for at leger kan bruke legemiddel som ikke er godkjent i Norge, men da på eget ansvar, sier han.

– Frem til nå har vi sagt nei til slike søknader for covid-19-tilfeller, men vi synes kanskje det nå er i overkant bastant å fortsette med det, sier overlege Hortemo ved Legemiddelverket, til VG.

les også Norske forskere leder nytt europeisk corona-prosjekt - skal teste mulige coronamedisiner

Allmennlege-leder: Vil ikke bruke

Leder for norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, beskriver situasjonen som et faglig dilemma for legene.

– Så lenge myndighetene ikke kommer med en klar anbefaling om behandling, så setter man fastlegene i en vanskelig posisjon. Det er utrolig mye dokumentasjon å sette seg inn i og vanskelig for hver enkelt fastlege å selv vurdere den informasjonen, sier lederen for norske fastleger til VG.

– Legemiddelet et er ikke godkjent og anbefales ikke. Bør norske leger da skrive det ut?

– Nei, ikke før vi får en klar anbefaling fra myndighetene om hvilke pasienter som skal behandles. Det er ikke gitt faglige retningslinjer for hvordan medikamentet skal brukes. Så jeg anbefaler at vi som fastleger avventer til vi får klare råd og sikker dokumentasjon på nytten av denne behandlingen, sier Tangen.

Mangler godkjenning i EØS

Det som skal til for en godkjenning og anbefaling av legemidler er overbevisende resultater fra gode, internasjonale studier, forteller Hortemo til VG.

Han stiller seg spørrende til hvilken dokumentasjon produsentene av medisiner med virkestoffet favipiravir har fremlagt i Kina og India for å bli godkjent.

– Det er mistanke om at favipiravir kan ha fosterskadelig effekt, og ved bruk må man ta hensyn til denne risikoen. Favipiravir er ikke godkjent for behandling av covid-19 i noe land i EU eller EØS, forteller han.

I Norge samarbeider man med EU om godkjenning av legemidler. Produsentene av favipiravir har ikke sendt påkrevd dokumentasjon til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA), sier Hortemo.

Godkjente medisiner mot covid-19 Foreløpig har Det europeiske legemiddelbyrået godkjent bruk av remdesivir (et antiviralt legemiddel som ligner favipiravir) og deksametason ved alvorlig covid-19 infeksjon. Disse legemidlene er bare aktuelle for behandling av pasienter som er innlagt på sykehus, og ikke noe en lege kan skrive ut for hjemmebruk. ( Kilde: Overlege ved Legemiddelverket, Sigurd Hortemo) Vis mer

Allerede brukt mot corona

Fastlege Peter Dvergsdal på Fornebu har allerede behandlet fem coronapasienter med favipiravir, forteller han, og hevder at pasientene følte seg bedre allerede etter første behandlingsdag.

Dvergsdal sier det avgjørende er å få igangsatt behandling før dag seks av sykdommen. Han sier han nå kommer til å skrive ut medisinen til «alle som er veldig dårlig med virusinfeksjon i luftveiene og delvis de med mage-tarminfeksjoner».

– Man trenger faktisk heller ikke ta en coronatest først, fordi er det ikke corona, vil det hjelpe uansett. Det er fordi det er bredspektret medisin som tar knekken på virus uansett hva det er. Bivirkningene er ubetydelige, mener legen.

– Hvis medisinen er så god som du hevder, hvorfor anbefaler ikke norske myndigheter, eller noen andre land i EØS, bruk av det, da?

– Det er det merkelige. Men jeg mener det finnes ett konkret svar: Sykehusene har fått monopol på forskning på dette, og dit kommer folk flere dager etter de blir smittet. Når du kommer til dag 10 av sykdommen på sykehus, er det for sent, og derfor kommer sykehuset til konklusjonen at det ikke virker, forteller han.

Dvergsdal mener at den japanske produsenten av legemiddelet, Fujifilm, dessuten har for lite erfaring med hvor aggressiv man må være for å komme gjennom selve registreringsprosessen. Dermed taper de kampen mot de store legemiddelgigantene, mener han.

les også Smitteoppsving i Bergen: – Naturlig med noe variasjon

Forventer ikke mye bruk

Overlegen ved Legemiddelverket tror ikke åpningen for å skrive ut virusmedisinen favipiravir mot covid-19 betyr at det kommer til å bli mye brukt.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror norske leger vil vente til det foreligger godt dokumentert effekt og bevis for at det er trygt å bruke.

Men Hortemo sier at dersom leger etter en konkret vurdering mener at det er bra for enkeltpasienter, står de nå altså fritt til å skrive ut resept på eget ansvar.

Ved Fornebu legesenter er fastlege Dvergsdal ikke i tvil om hva han skal gjøre. Likevel vet han ikke om andre bekjente leger som vil gjøre det samme.

– Jeg er nesten helt alene om dette, det er det merkelige. Tilsynelatende er ingen villig til å stå skulder ved skulder med meg og kjempe for dette. Den enorme lojaliteten overfor ledende myndigheter er kanskje det mest vanvittige jeg har opplevd, sier fastlegen til VG.

IKKE OVERBEVIST: Sigurd Hortemo (t.h.), overlege og medisinsk rådgiver i Statens legemiddelverk, vil se mer forskning før han anbefaler favipiravir. Her sammen med kollegene Mona Wensaas Kinn og Steinar Madsen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Publisert: 20.09.20 kl. 22:17

Les også

Mer om Coronaviruset Medisin Legemiddelverket Fastlegene Fujifilm EU Virus