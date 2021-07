Coronavaksinene: Derfor blir vi dårligere etter dose 2

Mange rapporterer om kraftigere bivirkninger etter andre vaksinedose. Ekspertene svarer på hvorfor.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: Nå nettopp

Per. 22. juni er over 2 233 000 nordmenn vaksinert mot covid-19, og over 1 473 000 av disse er vaksinert med to doser.