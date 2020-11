BEKYMRET: Anita-Elisabeth Bjørklund (28) har hatt flere opphold på sykehjem, og frykter at hun må tilbake. Da mister hun også hunden Majo. Foto: Line Møller

Unge plasseres på sykehjem mot sin vilje: Krever forbud

Unge bor flere år på sykehjem mot sin vilje. Anita-Elisabeth Bjørklunds (28) største frykt er å havne på sykehjem igjen. Et flertall på Stortinget ønsker nå at ordningen forbys.

– Nok er nok. Nå må det bli slutt på at barn og unge bosettes på institusjon for eldre, sier stortingspolitiker Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Tidligere i høst tok hun initiativ til at ordningen må forbys. Hun fikk med seg et flertall i Stortinget om å be regjeringen fremme en lovendring som slår fast at ingen kommuner kan bosette mennesker mellom 0 og femti år, på sykehjem mot deres egen vilje.

I over 20 år har politikerne lovet at det skal bli slutt med å plassere barn og unge på institusjon for eldre. For to år siden vedtok et enstemmig storting at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste. I høst bestemte Stortinget at heller ikke unge voksne mellom 18 og 50 år skal bo på sykehjem mot sin vilje.

Likevel fortsetter praksisen.

Ni barn under 18 år og 94 personer mellom 18–49 år bor i dag på institusjon for eldre, viser tall fra Helsedirektoratet.

Mens tre av de mindreårige barna ville flytte, ønsket 24 av de unge og voksne seg annen bolig.

HASTER: Kari Kjønaas Kjos (Frp) vil legge press på regjeringen slik at lovforslaget følges opp uten at dette strekker ut i tid. Foto: Lise Åserud / NTB

Terje Sørlie Skaug ble som 28-åring plassert på sykehjem mot sin vilje. Les hans historie her.

Handler ikke om penger

– Sykehjem for unge må forbys, mener Kjos.

Og det haster.

– Det må et lovforbud til for at kommunene skal slutte med denne praksisen, sier hun.

I 20 år har hun engasjert seg for dette temaet

– Jeg har sett hvor ulik oppfølging unge mennesker med særlige pleiebehov får, avhengig av hvilken kommune de bor i. Og jeg har sett at når kommuner plasserer barn og unge på sykehjem, så handler det om mangel på vilje eller kompetanse, sier Kjos til VG.

– Jeg husker skrikene. Demente som hylte og skrek. Og stillheten når det var hviletid, sier handikappede Anita Elisabeth Bjørklund (28) til VG.

21 år gammel ble hun plassert på Bråset bo- og omsorgssenter i Asker.

– Jeg trodde ikke det kunne skje i Norge, at hjemkommunen kan tvangsplassere deg på en institusjon for eldre mennesker. De sa det bare var for et par dager, men dagene gikk og jeg trodde jeg skulle bli gal.

Anita-Elisabeth opplevde oppholdet som ensomt og utrygt.

– Verst var likevel det å bli fratatt friheten til å bestemme over eget liv.

HAR ASSISTENT: Anita-Elisabeth Bjørklund har tidligere bodd på sykehjem. Hun er 100 prosent pleieavhengig. Nå bor hun i egen leilighet i Asker og har en assistent hos seg døgnet rundt. Foto: Line Møller

I vinter måtte Anita-Elisabeth igjen tilbake på sykehjemmet. Etter fem år med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) døgnet rundt i egen leilighet, en ordning Anita-Elisabeth selv mente fungerte veldig bra, har kommunen bestemt at ordningen skal avsluttes.

Anita-Elisabeth har klaget, og i påvente av Fylkesmannens beslutning ble hun for en periode i vinter plassert på sykehjem igjen. Nå har Fylkesmannen gitt sitt endelige avslag på BPA.

– Nå er jeg livredd for at kommunen sender meg tilbake på sykehjemmet, av mangel på andre løsninger.

Asker kommune opplyser at de ikke ønsker å tildele yngre mennesker langtidsplass på sykehjem. Om Anita-Elisabeths opphold ved Bråset bo- og omsorgssenter skriver kommunen dette i en e-post til VG:

– Denne aktuelle innbyggeren fikk i den første perioden tilbud om et opptreningsopphold på rehabiliteringsavdeling på Bråset, som er Asker kommunes heldøgns rehabiliteringstilbud. En avdeling som utelukkende tilbyr korttidsopphold.

Anita-Elisabeths opphold på sykehjem i vinter kom som en midlertidig løsning etter at arbeidsleder i assistentordningen sa fra seg jobben på dagen, ifølge kommunen.

– Så lenge en innbygger har behov for tjenester, vil kommunen kontinuerlig vurdere brukers behov, tjenestens innhold og form og sikre at denne gis på en forsvarlig måte, skriver Anne Cathrine Garder, virksomhetsleder i Velferdsforvaltningen.

Anita-Elisabeth er ikke enig med kommunen i at tiden på sykehjem var et rehabiliteringsopphold. Nå har hun sammen med advokat Helge Hjort bedt Statens helsetilsyn om å omgjøre beslutningen om å ta fra henne assistentordningen.

– Rett til frie og selvstendige liv

Personer som trenger veldig mye bistand for å bo hjemme, kommer under ordningen «Ressurskrevende brukere». Her går staten inn og dekker store beløp, påpeker Kjos.

– En sykehjemsplass koster nær en million i året, så økonomi er ikke det største problemet. Det er åpenbart lettvint å bare flytte folk inn på et sykehjem, hvor alt står klart, er tilrettelagt og har ansatte med kunnskap og erfaring, sier hun.

For mange unge med en funksjonsutfordring er det en ekstra belastning å bli plassert på institusjoner sammen med eldre mennesker med demens, og uten mulighet for samvær med jevnaldrende, mener SVs helsepolitiker på Stortinget Nicholas Wilkinson.

– Også unge alvorlig syke eller funksjonshemmede må ha rett til frie og selvstendige liv. Nå må kommunene stoppe å bosette unge folk på sykehjem uten deres eget ønske, sier han.

KREVER STOPP: Nicholas Wilkinson (SV) krever slutt på at barn og unge plasseres på sykehjem. Foto: Fredrik Hagen

VG forteller i dag historien om Terje Sørlie (38) som måtte bo åtte år på sykehjem mot sin vilje. Tidligere i høst skrev VG om dødssyke Isabella (2) som bor på et sykehjem i Hustadvika, i strid med foreldrenes ønske.

– Barn bør ikke bo på sykehjem, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG da.

– Jeg er glad for at det er bred enighet om at vi nå skal få på plass en lovregulering skriver helseministeren nå i en e-post til VG.

– Helsetjenestene skal så langt som mulig ivareta barnet og familiens behov og ønsker, men må samtidig sørge for at tjenestene som ytes er forsvarlige. Dette kan være en krevende balansegang, skriver Høie til VG.

Frps stortingspolitiker Kjos sier det alltid har vært huller i stortingsvedtakene som gjør at kommunene fortsetter praksisen.

– Derfor er forbud eneste løsning, sier Kjos.

KLAR TALE: Bent Høie (H) har uttalt seg tydelig om at barn og unge ikke skal bo på sykehjem. Foto: Terje Bringedal

Kan ta tid

Om stortingsvedtaket faktisk ender med at det blir forbudt å plassere barn og unge på sykehjem, er derimot ikke gitt.

Først må Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide et lovforslag, som igjen må sendes tilbake til Stortinget for vedtak.

– Det er ikke satt noen frist og det er ingen ressurser for å følge opp Stortingets vedtak, sier Wilkinson (SV) oppgitt.

Det kan med andre ord ta tid. Nå jobber han for at lovforslaget må være ferdigbehandlet innen september 2021.

Men å få god hjelp hjemme, koster penger.

– Derfor foreslår SV nå at 600 millioner kroner i statsbudsjettet øremerkes slik at de som trenger helsetjenester, og ønsker å bo hjemme, får det, sier Wilkinson.

Høie sier han vil følge opp anmodningsvedtaket fra Stortinget så raskt det lar seg gjøre.

– Konsekvensene for kommunene må utredes før forslaget sendes på ordinær høring og behandles i Stortinget, skriver han.

Publisert: 29.11.20 kl. 21:57