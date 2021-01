Har fått riksrettstiltalen: Senatet avgjør Trumps skjebne

Representantenes hus overleverte mandag kveld tiltalen mot ekspresident Donald Trump. Senatorene avgjør nå om han skal dømmes eller frikjennes, og det blir stadig mer usikkert hvordan de vil stemme.

Som forrige gang Trump ble stilt for riksrett, i januar 2020, spaserte et knippe kongressrepresentanter gjennom kongressbygningen med tiltalen i hendene.

Vel fremme i Senatet leste demokratenes Jamie Raskin den opp høyt.

Tiltalen er oppvigleri til opprør, etter stormingen av Kongressen 6. januar.

– President Trump satte sikkerheten til USA og dets myndighetsinstitusjoner i fare. Han truet integriteten til det demokratiske systemet, forstyrret en fredelig maktoverføring, og truet en gren av myndighetene. Han forrådte dermed tilliten som president, til stor skade for USAs befolkning, leste Raskin blant annet.

OVER OG UT: Donald Trump er ferdig som president, men for å hindre ham i stille på nytt om fire år, vil Demokratene felle ham i riksrett.

Senatets ledere ble i helgen enige om å utsette rettsforhandlingene, og planen er nå at de skal starte 9. februar. Blir Trump funnet skyldig, vil det bety at han kan nektes å stille som presidentkandidat en gang til.

Demokratene er avhengige av at alle sine 50 senatorer stemmer for å felle Trump, og i tillegg må de ha støtte av minst 17 republikanere for å klare to-tredels flertall.

Avgjør McConnell?

Mange eksperter har ment at Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, blir avgjørende for hvordan de øvrige republikanske senatorene vil stemme. McConnell mener Trump provoserte tilhengerne sine før opptøyene.

– Mobben ble matet med løgner. De ble opphisset av presidenten og andre mektige mennesker, og de forsøkte å bruke frykt og vold, har McConnell sagt, men han har ennå ikke sagt hva han vil stemme, bare at det blir et «samvittighetsspørsmål».

MEKTIG: Mitch McConnell leder republikanernes fraksjon i Senatet, men om han vil svinge partipisken er uklart. Det vanlige er at hver senator tar et selvstendig valg. Foto: SAUL LOEB / AFP

20 av de republikanske senatorene skal gjenvelges om to år, og for disse anses det som risikabelt å felle Trump. 11 senatorer, ledet av Ted Cruz, signaliserte at de ville støtte Trumps protest mot valgresultatet, og disse vil neppe felle ham.

Den demokratiske senatoren Joe Manchin har i tillegg sagt at han mener riksrett er uklokt, og det er dermed usikkert hvordan han vil stemme.

– Helle bensin på bålet

Både Demokratene og Republikanerne ønsker en rask avgjørelse, men stadig flere republikanske senatorer uttrykker motvilje mot saken:

– Jeg mener saken virker mot sin hensikt. Vi har allerede et flammende bål i dette landet, og det er som å helle en masse bensin på bålet, sier innflytelsesrike Marco Rubio, senator for Florida, ifølge NTB.

Rubio erkjenner likevel at Trump, som oppfordret tusener av tilhengere til å marsjere mot Kongressen for å protestere mot at valgseieren til Joe Biden ble godkjent, bærer noe av ansvaret. Men å rote opp i det igjen ville ikke være bra for landet, mener han.

Romney mest kritisk

Tidligere presidentkandidat Mitt Romney, som har vært svært kritisk til Trump, sier at de fleste grunnlovseksperter mener en sak mot en ekspresident ikke er grunnlovsstridig.

Romney, den eneste republikanske senatoren som stemte for å dømme Trump i den første riksrettssaken i fjor, antydet overfor CNN at han kan komme til å stemme mot Trump igjen.

Romney sa at «den oppviglingen som Trump anklages for, og som vi så selv, er et forhold som omfattes av riksrett. Hvis ikke, hva er da et slikt forhold?»

Andre kritikere på republikansk side i Senatet er Pat Toomey, Ben Sasse og Lisa Murkowski.

Problem for Biden

President Joe Biden selv er mest opptatt av at Trump blir fortid, og av å komme raskt i gang med å bekjempe coronaviruset og gjenopplive en stagnerende økonomi.

– Jeg tror den må skje, sa han likevel til CNN om riksrettssaken etter at tiltalen var levert til Senatet.

Trump har ikke villet ta ansvar for stormingen av Kongressen, men fordømte 14. januar voldsbruken til sine støttespillere. Riksrettsprosessen har han kalt for latterlig og «den største heksejakten i politikkens historie».

I motsetning til forrige riksrettssak, som ble administrert av høyesterettsdommeren John G. Roberts, blir denne saken styrt av den demokratiske senatoren Patrick Leahy.

Det skjer fordi Trump ikke lenger er president. Leahy er såkalte president pro tempore, og fungerer som Senatets leder når visepresident Kamala Harris ikke er til stede. Det er denne personen som vanligvis styrer riksrettssaker mot personer som ikke er presidenter, skriver CBS.