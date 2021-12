Lone (29) fikk kreft: – Jeg ignorerte symptomet

Lone Beate Engstrøm Larsen (29) overså et viktig symptom på at hun var rammet av kreft. Her er ekspertenes 10 kreftsymptomer du bør ta alvorlig.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

Lone Beate Engstrøm Larsen (29) står på lageret i butikken hun jobber i når hun blir oppringt av legen.

Der får hun den verst tenkelige beskjeden.