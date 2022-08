Grapefruktjuice og medisiner: Effekten kan være dødelig

Et glass grapefruktjuice om dagen kan være nok til betydelig å påvirke effekten av medisinen du tar. Risikoen for bivirkninger øker også. Her kan du sjekke din medisin.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– For de som drikker grapefruktjuice og bruker medisiner er det kjempeviktig å være klar over dette.