Eksperter: Dette vet vi om bruk av munnbind

Flere land tropper opp bruken av munnbind for å begrense coronasmitte, mens WHO og FHI ikke anbefaler bruk av munnbind for folk flest. Dette er ekspertenes argumenter for og imot munnbind.

Nå nettopp

Både Tyskland og USA opplyser om at de gjør innkjøp av store mengder munnbind for å begrense coronaviruset, melder Reuters på mandag.

