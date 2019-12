NY NORSK STUDIE: Hovedfunnet i studien fra UiBer at en av to kvinner får ikke behandling som virker ved hjertesvikt, fordi den ikke er utløst av hjerteinfarkt. Foto: Eraxion / iStockphoto

Ny forskning: En av to kvinner med hjertesvikt får ikke tilstrekkelig behandling

Flere kvinner enn menn dør av hjertesvikt. Grunnen til dette er at hjertesvikt hos en av to kvinner ikke skyldes blodpropp og hjerteinfarkt, som kan behandles med dagens metoder, viser ny norsk forskning.

– Menn og kvinner har ulik biologi og derfor er hjertesykdommene også forskjellige. Det er på tide at man tar dette innover seg og forsker mer på forskjellene, sier professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB).

Gerdts har nylig publisert en studie i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine sammen med professor Vera Regitz-Zagrosek ved Charité Universitätsmedizin i Berlin. I denne oversiktsartikkelen sammenligner forskerne risikofaktorer for hjertesykdom og hvordan de rammer menn og kvinner forskjellig.

De har blant annet sett på kjønnsforskjeller mellom faktorer som fedme, høyt blodtrykk og diabetes.

FORSKER: Eva Gerdts er professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Foto: Kim E. Andreassen

Ubehandlet høyt blodtrykk

Og hovedfunnet i studien er at en av to kvinner får ikke behandling som virker ved hjertesvikt, fordi den ikke er utløst av hjerteinfarkt.

Hjertesvikt blant disse kvinnene skyldes oftest ubehandlet høyt blodtrykk over tid, som gir hjerteskade som kan være vanskelig å oppdage. Det finnes ingen effektiv behandling av denne type hjertesvikt i dag, skriver forskerne i studien.

Jostein Grimsmo, overlege ved hjerte-rehabiliteringsavdelingen LHL-sykehuset Gardermoen sier det ikke er ukjent at hjertesykdom rammer menn og kvinner forskjellig.

– For det første lever kvinner lenger enn menn, og de går ofte i lang tid med uoppdaget høyt blodtrykk. Det fører til det som kalles stivt hjerte, det vil si et hjerte med mindre elastisitet og dårligere evne til å pumpe blod inn og ut av hjertet, sier han til VG og fortsetter:

– Stivt hjerte er en tilstand hvor muskelvev er i en viss grad erstattet med bindevev og det kan føre hjertesvikt ved at hjertet ikke klarer å fyulle seg med blod i avslapningsfasen. Dette kaltes tidligere diastolisk hjertesvikt.

HJERTESPESIALIST: Jostein Grimsmo er overlege ved hjerte-rehabiliteringsavdelingen LHL-sykehuset Gardermoen Foto: Hallgeir Vågenes

Tilstanden er aldersbetinget ifølge Grimsmo og siden kvinner lever lenger enn menn vil de også få en overhyppighet av denne tilstanden i tillegg til symptomer som tungpustethet og hevelser i bena.

– Dette kan bare oppdages ved ultralyd-undersøkelse og det finnes ingen behandling for denne typen hjertesvikt i dag, sier Grimsmo.

– Kan man ikke behandle høyt blodtrykk?

– Jo, men det er svært vanskelig å oppdage fordi det er mangel på symptomer og derved blir man gående så lenge med det at man kan utvikle stivt hjerte, sier LHL-overlegen.

Ifølge nhi.no betegner hjertesvikt en tilstand der hjertets pumpefunksjon er svekket i forhold til normalt nivå. Hjertet klarer ikke å pumpe tilstrekkelig med blod rundt i kroppen.

– Hva er forskjellene i biologi mellom menn og kvinner?

– Det indre biologiske miljøet er vesentlig forskjellig mellom menn og kvinner, sier Gerdts til VG.

Overgangsalder viktig

Hun forklarer det slik:

– Kvinners risiko for hjertesykdom er knyttet til kjønnshormonet østrogen. Hos kvinner hindrer østrogenet bindevevsdannelse i hjertet. Bindevevsdannelse gjør det vanskeligere for hjertet å pumpe. Hos menn, som har lavere østrogennivåer er det motsatt.

Men etter overgangsalderen mister kvinnene sin østrogenfordel, ifølge Gerdts.

– Etter overgangsalderen får kvinnene et annerledes indre miljø, som gjør at blodårene blir stivere og blir mer utsatt for åreforkalkning. Vi tror at dette er noe av forklaringen på hvorfor høyt blodtrykk fremstår som en sterkere risikofaktor for hjertet hos kvinner, sier Gerdts.

I tillegg til høyt blodtrykk er det spesielt fedme og diabetes type-2 som gjør at kvinner utvikler hjertesvikt.

Farlig bukfett

Ifølge forskeren er det spesielt farlig når fett lagres rundt vitale organer i buken fordi slikt fettvev produserer en rekke signalstoffer som fører til at hjertet vokser og blir stivere, og da øker risikoen for hjertesvikt.

Fedme øker også risikoen for type 2-diabetes. Det er mer alvorlig for hjertet å få diabetes dersom man er kvinne. En kvinne med diabetes har mye høyere risiko for hjertekomplikasjoner og død enn menn, ifølge Gerdts.

Overlege Grimsmo forklarer:

– Diabetes type-2 kan i tillegg til å gi hjerteinfarkt også føre til stivere hjerte trolig på grunn av problemer med blodsirkulasjonen i de små årene som ligger ytterst i hjertemuskulaturen i hjertet.

Professor Gerdts sier at andelen personer med fedme øker med

alderen, og at dette gjelder i større grad for kvinner enn for menn.

– Fedme gir tre ganger så høy risiko for høyt blodtrykk, som igjen øker risiko for hjerte- og karsykdom, sier hun.

– Ingen medisiner

Problemet, som forskerne påpeker i studien, er at det finnes gode medisiner for blodpropp og infarkt, men det finnes ingen medisiner for hjertesvikten som skyldes høyt blodtrykk over tid, som rammer en av to kvinnelige hjertepasienter.

– Det finnes mange medisiner for hjertesvikt som manifesteres med symptomer som tungpustethet, hevelser i bena og slapphet. Men når hjertesvikt skyldes høyt blodtrykk eller fedme finnes det ingen medisiner som forlenger livet i dag. Dette er et stort medisinsk problem, sier Gerdts.

Ikke minst fordi fedme og høyt blodtrykk er et økende problem – ikke minst blant kvinner i dag.

