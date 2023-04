Kreftformene som øker mest blant unge

Risikoen for kreft blant unge kvinner i Norge har økt med 24 prosent siden årtusenskiftet. Økningen er dobbelt så stor som for unge menn, og forskerne peker på én hovedårsak. Her er kreftformene som øker mest blant unge, og hvordan du best forebygger.

Verden over ser man en økning i kreftforekomsten blant personer under 50 år. Økningen i tidlig debuterende kreft er spesielt stor fra 1990-tallet og fremover.