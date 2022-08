Ny forskning: – Vi tror at vi har funnet kuren for IBS

En norsk forsker mener at han har funnet den beste behandlingen for de med irritabel tarmsyndrom (IBS). For Miriam (43) ble det redningen.

Miriam Ekelund har alltid slitt med magen.

Hun fikk diagnosen cøliaki cøliakiCøliaki er en kronisk sykdom hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse (inflammasjon). Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten, et protein som finnes i mange typer mel. Kilde: Norsk Helseinformatikk siste året på videregående skole. Etter å ha kuttet ut gluten, så opplevde hun at det gikk mye bedre med henne.