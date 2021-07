Ingvild (21) føler seg nedstemt om sommeren: Rådene mot «sommerdepresjon»

Gang på gang har Ingvild Dolva (21) blitt skuffet over at forventningene til somrene ikke har samsvart med realiteten. Psykolog beskriver tilstanden «sommerdepresjon» som et allment fenomen.

Av Petter Klund og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Nå nettopp

Endelig er sommeren her. Tiden mange lengter etter, som er fylt av bading, sene kvelder med venner og fri fra hverdagslige forpliktelser.