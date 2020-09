Slik takler du angsten for coronahøsten

Tiden med late stranddager og sene grillkvelder er over og hverdagen er tilbake. Men hvordan den ser ut om noen måneder, vet vi ikke. Derfor kan det i coronatiden kjennes enda tøffere enn vanlig at høsten kommer. Her er rådene for å minske uro og angst.

Moa Alfredson, Aftonbladet

Malene Birkeland

Nå nettopp

Corona eller ikke – samtaleterapeuten Maria Helander mener at høsten ofte kan føles ekstra vanskelig.