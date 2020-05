Mange har ubehandlet cøliaki: De skjulte symptomene

Sevastianos (11) følte seg utilpass og dårlig. Det gode humøret hans forsvant gradvis. Da han fikk diagnosen cøliaki startet en helt ny hverdag for hele familien. Her er symptomene på at du har sykdommen.

Kari Byklum

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er et problem at mange har cøliaki uten at de vet det, for det kan være skadelige for dem å spise et glutenholdig kosthold, sier professor Ludvig M.

