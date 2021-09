SYNKENDE TREND: Bergen opplevde i slutten av august en stor smittebølge. Nå har kommunen en synkende trend.

Kan være på vei ned fra sensommer-bølgen

Smittetrykket har igjen flatet ut etter uker med rekordhøye tall. Slik er smittesituasjonen i Norge i dag.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hvor mange blir smittet?

Siste uke i juli begynte smittetallene igjen å stige etter en kort sommer med stabilt lavere smittetrykk.

Fra uke 23 til uke 29 ble mellom 1143 og 1430 personer registrert smittet i uken. En måned senere registrerte Norge de høyeste smittetallene noensinne i pandemien – og satte rekord med 10.225 registrert smittetilfeller i uke 35.

Men nå ser trenden ut til å ha snudd:

Hvem blir smittet?

90,1 prosent av befolkningen over 18 år har fått første vaksinedose, mens 80,8 prosent er fullvaksinert.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyser til VG at målet om å fullvaksinere 90 prosent av den voksne befolkningen kan være nådd om få uker.

Men med den høye andelen vaksinerte voksne, har smitten flyttet seg nedover i de uvaksinerte aldersgruppene.

Siden skolestart har aldersgruppen 10–19 år utgjort den største andelen smittede. Det er aldri registrert så mange smittede i aldersgruppen som det ble i forrige uke.

Allerede i midten av august besluttet regjeringen, etter råd fra FHI, at 16- og 17-åringene skal få tilbud om coronavaksine. I starten av september besluttet regjeringen å tilby coronavaksinen helt ned til tolv år.

– Vi ser at vaksinering av ungdommer over tolv år har hatt betydning for smittespredningen, blant annet i Danmark. I og med at denne aldersgruppen står for det aller meste av smitten også i Norge, vil det trolig få betydning at dose 1 tilbys denne gruppen, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Kan vi se vaksineeffekten på smittetallene?

– Den økte vaksineringen er nok hovedårsaken til at smitten har flatet ut, men også økt testing blant elever og folks økte etterlevelse av smittevernråd spiller nok inn, sier Nakstad.

Vaksineringen starten forsiktig på slutten av fjoråret. I ukesrapporten for uke 35 opplyser FHI at 87.188 smittetilfeller er registrert fra 1. januar i år til 5. september i år.

10,8 prosent (9386 personer) var delvaksinert.

4,7 prosent (4100 personer) var fullvaksinert.

FHI venter at andelen del- og fullvaksinerte som blir smittet, vil øke i takt med at flere blir vaksinert.

Hvem blir lagt inn?

14. september er 105 pasienter innlagt med coronaviruset på norske sykehus. Til tross for rekordhøye smittetall, har antall sykehusinnleggelser holdt seg på et lavere nivå.

Ifølge FHI har andelen nye pasienter som enten er del- eller fullvaksinert økt de siste ukene, men majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte.

Hvor mange av de innlagte er vaksinert?

– Flertallet er fortsatt uvaksinerte, og snittalderen er lavere enn tidligere. Vi kjenner ikke den enkeltes helsetilstand i detalj, men både tidligere friske og folk med underliggende sykdommer blir innlagt med covid-19, sier Nakstad.

I den siste ukesrapporten opplyser FHI at 82 fullvaksinerte og 62 delvaksinerte har blitt lagt inn på sykehus med covid-19 som hovedårsak, fra vaksineringen startet til og med uke 35.

De fullvaksinerte: Medianalderen var 77,5 år – mellom 63 og 85 år. Av disse var flere enn tre av fire i risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig sykdom.

De delvaksinerte: Medianalderen var 55 år – mellom 44 og 72 år. 40 prosent av disse er i risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig sykdom.

FHI har vaksinedata på 55 pasienter som ble lagt inn i uke 35. Av disse var 60 prosent uvaksinert. 11 prosent var delvaksinert og 29 prosent var fullvaksinert.