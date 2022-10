Ekspertenes råd: Grepene som kan hindre benskjørhet

Maten, treningen og livsstilen din bidrar til å bestemme styrken på skjelettet ditt. Her er ekspertenes råd til hvordan du kan forebygge benskjørhet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en del av den naturlige aldringsprosessen at vi får dårligere beinkvalitet. For kvinner kommer den prosessen litt tidligere enn for menn, fordi østrogen har en beinbeskyttende effekt.