Forsker: Søvn påvirker vaksine-effekten

Forskere har sett på hvordan søvnen vår har blitt påvirket under pandemien. Et av funnene viser at riktig søvn kan gjøre covid-19-vaksinen mer effektiv.

Av Marianne Thorshaug Kristiansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Selv om vi har fått mer tid til søvn, viser undersøkelsen at mange sover dårligere nå. Vi har levd under stress i et års tid, og vi vet ikke når det går over.