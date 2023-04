Ekspertenes beste metoder: Slik kan du bli kvitt snorkingen

4 av 10 nordmenn sliter med snorking, og noen er i risikosonen for å utvikle søvnapné. Her er behandlingen ekspertene anbefaler – og som kan gjøre søvnen bedre for snorkeren – og den som sover ved siden av.

Tar vi en tur på apoteket for å lete etter hjelpemidler mot snorking, ender vi sannsynligvis opp med en snorkeskinne, en hals- eller en nesespray, eller et neseplaster.