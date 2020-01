Ny start i 2020: Treningstvillingenes beste tips

Tvillingparet Camilla og Cathrine deler treningen og livene sine på sosiale medier. For dem skaper høy puls og svette magi i hverdagen, men de åpner også opp om sine sårbare sider. Her er de to 39-åringenes råd for en frisk og sterk start på 2020.

