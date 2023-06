Eksperter: Nye tinnitus-funn bekymrer

Nesten hver fjerde voksne nordmann sliter med tinnitus, ifølge ny undersøkelse. For Ida Maria Sivertsen (38) gikk det på helsen løs - til hun fant en metode som funket for henne.

For mange nordmenn oppleves intensiteten og varigheten på tinnitusen så invaderende at det blir et stort problem i hverdagen.