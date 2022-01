NÅ ER DET NOK: – Jeg får mange meldinger fra medlemmene våre om at nå er det nok.De kan ikke fortsette å skille på hvite og blå resepter om de skal staffes for å gjøre feil, sier president i legeforeningen Anne-Karin Rime.

Strid om blå resepter: Legeforeningen reagerer kraftig

Fra 1. januar kan Helsedirektoratet straffe leger med gebyr på inntil 213.000 kroner dersom de skriver ut blå resepter på feil grunnlag. – Det er mye sinne og frustrasjon der ute, sier presidenten i Den norske legeforeningen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Legeforeningen reagerer kraftig og frykter at konsekvensen kan bli at pasientene selv må søke Helfo om refusjon.

– Mange av våre medlemmer føler seg mistenkeliggjort.

Det sier president i Den norske legeforeningen Anne-Karin Rime til VG.

– Vi krever at helseministeren straks setter i verk tiltak for å fjerne denne regelendringen, skriver Legeforeningens president i en e-post til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I en e-post til VG svarer helseminister Kjerkhol at å styrke fastlegeordningen er en av regjeringens viktigste saker.

SER PÅ LØSNINGER: - Vi er opptatt av at denne ordningen ikke skal gi fastlegene ekstrabelastning, og ser derfor nå på løsninger, opplyser helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

– Innføring av overtredelsesgebyr ble vedtatt av den forrige regjeringen, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen. Vi er opptatt av at denne ordningen ikke skal gi fastlegene ekstrabelastning, og ser derfor nå på løsninger. Det er vi i dialog med Legeforeningen om, skriver Kjerkol.

– Jeg får mange meldinger fra medlemmene våre om at nå er det nok. De kan ikke fortsette å skille på hvite og blå resepter om de skal staffes for å gjøre feil. Dette må også ses i sammenheng med at hele helsevesenet har jobbet utrolig mye og så kommer et nytt pålegg med mulighet for straff. Det er ingen som skriver ut blå resept for egen vinning, sier Rime.

Hun sier videre at Legeforeningens medlemmer ved å skrive ut blå resepter, føler at de er gitt en tillit og forvalter noe som er et viktig gode for alle.

– Oftest er det enkelt å vite at blå resept er riktig, andre ganger kan man som lege være mer i tvil. Men jo mer erfaren du er, jo tryggere er du på om du skal skrive ut blå resept eller om pasienten må betale selv med hvit resept. En yngre og mer uerfaren lege vil kanskje måtte velge å skrive ut hvit resept i stedet hvis de er usikre og redde for å bli straffet, sier Rime.

Hun frykter at innføringen av det nye gebyret også vil føre til at fastlegene i langt større grad må bruke mye mer tid på å sjekke, dobbeltsjekke og trippelsjekke før man skriver ut blå resept.

– Det er jo for eksempel ikke slik at saksbehandlere i NAV som også forvalter store offentlige midler, risikerer private gebyrer dersom de skulle gjøre gjør et feil vedtak, sier Rime.



Tall TV 2, som også omtaler denne saken, har fått fra Legemiddelindustrien viser at statens utgifter til blåreseptordningen var på 12.2 milliarder kroner i 2020.

To fastleger som reagerer meget sterkt på innføring av overtredelsesgebyret er Harald Sundby og Anders Askelund. Sammen med fire andre fastleger i Trondheim, skrev de et innlegg i Midtnorsk debatt som ble publisert på fredag under tittelen «Ordningen med medisiner på blå resept er i spill». Her skriver de blant annet:

STOR UTRYGGHET: - Vi opplever å bli sett på som «potensielt kriminelle». Noe som igjen skaper stor utrygghet blant oss som er fastleger, sier fastlege Harald Sundby.

– Vi fastleger opplever nå at vi er satt i en mer utrygg situasjon som gjør at vi må vurdere ting på nytt.

Overfor VG utdyper Sundby og Askelund dette blant annet slik:

– Trussel om bøter gir ikke bare frykt for å tape penger. Mistenkeliggjøringen er kanskje verst, at vi er gitt nesten uhåndterlige oppgaver og risikerer straff hvis vi feiler. Vi opplever å bli sett på som «potensielt kriminelle». Noe som igjen skaper stor utrygghet blant oss som er fastleger. En utrygghet som vil smitte over på pasientene, sier de to.

Sundby og Askelund frykter at denne nye forskriften kan være «spikeren i kisten» for fastlegeordningen.

– Vi får forsterket rekrutteringskrisen. Fastleger jobber i gjennomsnitt 56 timer i uka. Dette er nok en ny tidstyv i en overfyllt bøtte. Hvilke unge leger vil nå tørre å bli fastleger? Vi som «gamle» leger må jo nesten fraråde det og vi frykter at mange vil slutte. Grensen er definitivt nådd.

De to påpeker også at mistillit generelt en svært uheldig måte å drifte velferdsstaten på.

– Men verst av alt: Mange svake grupper vil risikere å ikke ha råd til medisinene. For vi må innskjerpe bruk av blå resept betydelig, sørge for å godt innenfor i «sikker sone» i gråsonen. Stikk motsatt av det som er grunntanken i velferdsstaten, sier Sundby og Askelund og legger til:

– Men vi skjønner at folk i forvaltningen ikke helt vet hvordan det er på bakkenivå. Derfor inviteres HELFO herved på hospitering hos oss. Vi er mange fastleger som gjerne tar dere i mot på besøk i dialog. Så fort som mulig.

I e-posten til helseministeren skriver Rime videre at legeforeningen nå vurderer å anbefale foreningens medlemmer å overlate hele eller deler av refusjonsforvaltningen til Helfo.

– I så fall vil det innebære at det blir pasienten selv som må søke som dekning av kostnadene, skriver Rime.

I det nye rundskrivet fra Helsedirektoratet heter det: «Formålet med innføringen av et gebyr er å øke etterlevelsen av regelverket ved forskrivning på blå resept, og på denne måten forhindre at folketrygden påføres unødvendige utgifter. Det er et vilkår at behandleren har opptrådt uaktsomt eller forsettlig».

Flere leger som har tatt kontakt med VG frykter at dette særlig vil ramme de svakere stilte pasientene og dette vil i sin tur bidra til økte forskjeller i samfunnet.

Legeforeningens president mener at innføringen av det nye regelverket er et uttrykk for manglende tillit til legene som har fått i oppgave å forvalte regelverket på myndighetenes vegne. Foreningen karakteriserer det som en uvanlig sanksjon med lavt skyldkrav.

– Ytterligere oppsiktsvekkende er det at regjeringen velger å innføre dette gebyret under den den mest alvorlige situasjonen vi har hatt i den kommunale legetjenesten i nyere tid, den alvorlige krisen i fastlegeordningen, skriver Rime videre i brevet til helseministeren.

Hun mener at dersom legene nå i forbindelse med enhver reseptfornyelse må gjennomgå all dokumentasjon for å unngå selv å få bøter, vil det kreve svært mye tid som igjen går utover pasientbehandlingen.

– Det vil være ekstra utfordrende for vikarer og legevakter. For samfunnet vil netto gevinst ved et slikt strengere kontrollregime etter alt å dømme være negativ, skriver Rime.