Norge i hoftebrudd-verdenstoppen: Ella (89) trener med VR-teknologi for å forebygge fall

NORDSTRAND (VG) Hvert år rammes mer enn 9000 nordmenn av hoftebrudd, hvorav en stor andel skyldes fall. For å forebygge nettopp det trener 89 år gamle Ella Karlsrud foran en dataskjerm i sin egen bolig flere ganger i uken.

«Her er dagens trening. Løft armen din som vist på bildet. Pling»

Slik lyder stemmen som kommer ut fra datamaskinen som er plassert på en kommode i leiligheten til Ella Karlsrud (89).

Hun bor på Ljabrubakken Omsorg+ i bydel Nordstrand i Oslo, som de siste årene har jobbet målrettet med å få ned antall fall hos eldre. Tiltak som virtuell trening, styrke- og balansegrupper, hjemmebesøk og implementering av sjekklister har til nå gitt 25–30 prosent nedgang av antall hoftebrudd i bydelen.

«Pling! Sitt med lett spredte ben, og hold rett rygg hele tiden. Start med hendene på låret strakt foran deg. Strekk armene opp og bakover til hver sin side. Flytt armene frem igjen. Du skal nå selv utføre øvelsen.

Pling, pling, pling»

Hoftebrudd * 9000 personer rammes av hoftebrudd i Norge hvert år. * De fleste slike brudd hos eldre skyldes redusert beinmasse kombinert med fall. * Risikoen for brudd reduseres kraftig fra 70 års alder. * Norge er sammen med andre skandinaviske land på verdenstoppen i hoftebrudd hos kvinner, men årsakene er i stor grad ukjente. * Mulige forklaringer er lavere kroppsvekt og større kroppshøyde hos norske kvinner, sammenlignet med f.eks. søreuropeiske kvinner. Kilde: Folkehelseinstuttet

Den virtuelle treningen Karlsrud gjennomfører i sin egen stue er utviklet av selskapet «Welfare Denmark», og består av en datamaskin med touch-skjerm, et spesiallaget kamera og en 4G-ruter.

På skjermen ser brukeren et bilde av hvordan øvelsen skal utføres, samt et videobilde av seg selv mens de utfører den samme øvelsen.

Kameraet måler om øvelsen utføres riktig, og sier fra om det er feil. «Hvert pling» representerer én godkjent repetisjon.

Treningsprogrammet til Karlsrud er individuelt tilpasset henne, og lagt inn i systemet av turnusfysioterapeut Anneli Skaane. Bydel Nordstrand er en av bydelene i Oslo med flest innbyggere over 90 år, og bydelen har også byens høyeste antall sykehusinnleggelser for hoftebrudd hvert år.

Bydelen er den første i Norge til å ta i bruk virtuell trening/rehabilitering, som skal fungere som et hjelpemiddel til at brukere skal kunne gjennomføre fysioterapi-øvelser hjemme alene.

– Jeg er så glad for at jeg har fått dette. Det er kjempegod trening. jeg trener her selv akkurat når jeg vil, forteller Karlsrud til VG, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune , Tone Tellevik Dahl (Ap).

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet brekker cirka 9000 voksne nordmenn hoften hvert år, noe som innebærer at det skjer ett hoftebrudd hver time.

Risikoen øker kraftig fra fylte 70 år, og de fleste slike brudd hos eldre skyldes redusert beinmasse kombinert med fall, ifølge FHI.

Kvinner har i tillegg nesten dobbelt så stor risiko for hoftebrudd som menn.

– Jeg ble sjokkert da jeg fikk høre det høye antallet hoftebrudd i Norge. Vi vet at Norge er i verdenstoppen, at én av fire dør etter et år og at 75 prosent av dem som får et hoftebrudd aldri får tilbake det samme funksjonsnivået de hadde før skaden, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) til VG.

Hun legger til at et hoftebrudd i snitt koster 500.000 kroner det første året, og at kostnadene øker opp mot en million det påfølgende året:

– Når man får servert sånne tall, tenker man at nok er nok. Derfor har vi sett på hva vi kan gjøre på dette området og hvordan vi kan få ned dette antallet i hele landet. God livskvalitet er helt nødvendig for eldre mennesker. Denne typen brudd påvirker livskvaliteten kraftig, og har alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker, sier Michaelsen.

Hun sier til VG at regjeringen nå starter arbeidet med en nullvisjon for reduksjon av død eller alvorlig skade etter fallulykker i hjemmet, og at regjeringen i samarbeid med Finans Norge styrker den ideelle medlemsorganisasjonen Skadeforebyggende forum med 15 millioner kroner for en kommende femårsperiode.

Fallulykker * En av tre over 65 år og annenhver person over 80 år vil falle minst én gang per år. * Omtrent halvparten av alle fallulykker skjer innendørs. * Sikring og trening som kan forebygge fall og skader kan for eksempel være: Fjerne småtepper, løse ledninger osv., sette opp støttehåndtak på badet, sørge for godt lys (spesielt i trapper og inngangsparti), anti-skli på baderommet, bruke brodder på tur utendørs når det er glatt. * Styrke- og balanseøvelser forebygger også fall og skader. Kilde: Skadeforebyggende forum

– Vi vil arbeide systematisk og langsiktig med å tilrettelegge for tilpasning av bolig, blant annet se på dørterskler, bedre innredning på badet, lyssetting, riktig legemiddelbruk og sunn aldring. Vi kommer til å tallfeste mål for reduksjon, og vil også vise frem tall for hoftebrudd for hver enkelt kommune. Skadeforebyggende forum skal sammen med kommunene se på tiltak for å redusere fall, sier hun.

Michaelsen trekker frem forebyggende hjemmebesøk, kompetanse og oppfølging etter fall i helse- og omsorgstjenesten, i tillegg til andre samarbeider:

– Vi kommer også til å videreutvikle et samarbeid med treningsbransjen, slik at de kan gi tilbud til hjemmeboende eldre, samt at vi vil sette i gang en kampanje slik at man kan planlegge og forebygge i egen bolig. Vi ønsker også et samarbeid med boligbransjen. Vi kan ikke lenger se på at Norge ligger i verdenstoppen for hoftebrudd, sier Michaelsen, som legger til at man også må se på medisinbruk,- kosthold og trening i forebyggingsarbeidet.

Treningsprogrammet loggfører øktene til brukerne, og statistikken viser at Ella Karlsrud har gjennomført hele 50 økter i løpet av en periode fra april til juli.

Alexander Norsted er fysioterapeut og prosjektleder for prosjektet Virtuell Trening i bydelen, og sier andre steder i landet også jobber med å få satt i gang lignende prosjekter. Han skryter av Karlsrud (89):

– Hun er blant de flinkeste til å følge opp treningen, da hun synes det er gøy og opplever det som nyttig. Vi har enkelte som trener mer enn henne, mens det er andre som trener mindre. Dette prosjektet er avhengig av at brukerne har motivasjon og forståelse for at trening kan hjelpe. For handler ikke dette bare om ren trening, men også om aktivitet, sier han.

Ifølge Norsted er fallforebygging særlig viktig for dem som allerede har falt, da de ofte har høyest risiko for å falle igjen.

Medlemsorganisasjonen Skadeforebyggende forum er et nasjonalt kontakt-, formidlings. og samarbeidsorgan som arbeider for å forebygge skader og ulykker.

– Vi er veldig glade for at regjeringen nå setter hoftebrudd på agendaen. Her trengs det innsats på flere nivået, og vi må være gode til å ta tak og forebygge før de eldre blir svakere, og før de har sitt første fall. En nullvisjon er et ambisiøst mål, men om man har noe å strekke seg etter, har vi tro på at utviklingen vil gå den rette veien, sier daglig leder Eva Jakobson Vaagland i Skadeforebyggende forum.

Forsker Kristin Holvik ved Folkehelseinstituttet sier at man antar at en del av årsaken til at Norge ligger i verdenstoppen for hoftebrudd – sammen med Sverige og Danmark, skyldes etniske forskjeller.

– Men vi vet ikke sikkert hva som er årsakene til at Norge ligger i verdenstoppen. Det er en gåte vi forsøker å løse, og som vi forsker på. Vi mener det har mye med genetikk å gjøre, samtidig som det finnes flere livsstilsfaktorer som øker risikoen for brudd, sier hun.