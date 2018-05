Sensasjon for 50 år siden: Odd (68) var en av de første i Norge som fikk ny nyre

Ventelisten for å få en ny nyre er rekordlang. Flere dør mens de står på listen. For 50 år siden reddet faren til Odd Bjørnstad livet hans ved å gi han en av sine.

– Legen sa at det var 50 prosent sjanse for at jeg ville overleve, forteller Odd Bjørnstad.

Han var 18 år og lagt inn på sykehus for høyt blodtrykk. Da han skulle skrives ut ble han fortalt at nyrene var på vei til å kollapse.