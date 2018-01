Slik sjekker du barnet ditt for lus

Foreldre flest sjekker barna sine for lus altfor sjelden, ifølge Folkehelseinstituttet. Men smitten sprer seg kanskje ikke slik du tror.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at foreldre sjekker barnas hodebunn og hår for lus altfor sjelden.

– Det kan ta flere måneder fra man får hodelus til man oppdager dem, sier Preben Ottesen, direktør i avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet.

Myndighetene anbefaler å sjekke barna for hodelus minst én gang i måneden. Ottesen mener at det aller helst bør gjøres ukentlig.

Fra et luseegg blir lagt tar det knapt to uker før den har rukket å bli en fullvoksen lus. Det eneste lusa lever av, er det vi mennesker har i kroppen: Blod. Blir ikke lusa drept av oss mennesker, kan en voksen lus leve i cirka tre uker.

Her ser du hvorfor man bør sjekke barna sine oftere enn de fleste gjør i dag:

Flere måter å sjekke seg på



Barn er mest utsatt for lusesmitte, selv om også voksne og ungdommer kan få det. Skulle du være usikker på om det har flyttet inn en bataljon med de blodsugende insektene i håret, finnes det flere metoder å sjekke det på.

En voksen lus kan bli rundt tre millimeter stor, så man må ha en lusekam tilgjengelig. En vanlig kam blir for stor for hodelusa. Ved å bruke et hvitt håndkle, blir lusene som faller ned lettere å oppdage. Sjekk også kammen for lus og egg.

Her viser eksperten hvordan du går frem:

Avkrefter flere myter



Lusa lever altså i hodebunnen, hvor den for mange skaper kløe.

– Hodelus er ikke farlig, men ubehagelig og uønsket fordi det klør og forsyner seg av blodet ditt, sier Preben Ottesen.

Noen kan få sår og infeksjoner i hodebunnen som følge av opprevne lusebitt.

Smitte skjer som regel ved at hodene til to personer legges inntil hverandre. Lus kan ikke hoppe, men kryper fra hårstrå til hårstrå. Kommer den bort fra sitt naturlige habitat, overlever den bare i ett til to døgn.

Dermed kan flere myter avkreftes, ifølge Ottesen:

Slik fjerner du lusa

Skulle uhellet først være ute, at man har en kløende hodebunn full av lus, bør behandlingen med å fjerne dem starte med en gang.

En vanlig hårvask duger ikke, men det finnes råd. Folkehelseinstituttet, som har en mer detaljert guide på sine nettsider, opplyser at hodelus bekjempes på ulike måter:

Med lusemiddel

Ved kjemming

Ved å barbere håret kortere enn en halv centimeter



Det har også kommet varmluftsapparater mot lus, sier Ottesen. Her forteller han hvordan de fleste velger å ta knekken på lusa: