Hva er stoffskifte?

* Stoffskifte reguleres av hormoner som produseres i skjoldbruskkjertelen. Det vanligste hormonet heter T4.

* Dette hormonet er livsviktig for kroppen. Du kan bli alvorlig syk hvis kjertelen slutter å funke.

* Det finnes to typer stoffskiftesykdom – høyt og lavt. Begge skyldes en produksjonsfeil i skjoldbruskkjertelen, enten ved at den produserer for lite eller for mye hormoner.

* Symptomer på lavt stoffskifte er mangel på energi, tretthet, vektøkning, depresjon osv.

* Symptomer på høyt stoffskifte er rask puls, økt appetitt, vekttap, muskelsvakhet, uro i kroppen osv.

Kilde: NHI