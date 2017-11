Stort tilsyn av alternativbransjen - flere må fjerne ulovlig reklame

Flere alternative behandlere påstår behandlingen har «god effekt» mot blant annet allergier, lette depresjoner, hodepine og migrene, viser nytt tilsyn. 21 aktører har nå fått beskjed om å endre eller fjerne ulovlig reklame.

Sammen med Helsetilsynet har Forbrukerombudet i høst gjennomført et stort tilsyn av markedsføringen til over 100 utøvere av alternativ behandling.

Forbrukerombudet har sjekket hjemmesidene og Facebook-sidene til 65 utøvere av alternativ behandling, mens Helsetilsynet har sjekket 42.

Resultatet: 21 behandlere har denne uken fått brev av Forbrukerombudet med beskjed om å endre ulovlige påstander om behandlingens effekter.

Disse aktørene har fått beskjed om å endre eller fjerne ulovlig markedsføring * Westbytunet * Akupunktørene i Majorstukrysset * TKM Klinikk * Bergen akupunktur – Golden Pond * Grethes Healingrom * SKH Bergen * Energi! Klinikken * Homøopatisenteret i Trondheim * Asker Hypnoterapi * Oslo osteopati- og akupunkturklinikk * Oslo Naturterapi * Kinesisk Akupunktursenter * Refleksolog Annette Løno * Stavanger Soneterapi & Akupunktur * NaprapatTeamet * Sandviken Naprapatklinikk * Naprapatlandslaget * Naprapatkontoret * Tianlai * Balanz Oslo * Vel & Være

Alle de 21 utøverne fremsetter ulovlige påstander om effekt på behandlingen. De hevder for eksempel at behandlingen de tilbyr har effekt på angst, depresjon, fobier, migrene, diabetes, frozen shoulder, carpal tunnel syndrome, astma og revmatisme.

Bakgrunnen for det grundige tilsynet er at det er ulovlig å benytte påstander om at en alternativ behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser. Det er også ulovlig å på andre måter utforme reklamen slik at den gir inntrykk av at behandlingen virker.

– Utøverne påstår blant annet at behandlingen de tilbyr har «god effekt» på en rekke lidelse som

allergier, lette depresjoner, hodepine og migrene. Påstandene knyttes også til sykdommer og lidelser

som angst, diabetes, astma, revmatisme og ADHD. Dette er ulovlig, og vi krever derfor at de endrer

eller fjerner markedsføringen umiddelbart, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

– Sårbar situasjon



Forbrukerombudet varslet tidligere i høst strengere oppfølging av bransjen, nettopp som følge av at mange alternative behandlere reklamerer for å kunne kurere eller helbrede sykdommer.

– Personer som er syke eller har dårlig helse er i en sårbar situasjon. Og mange er villige til å bruke mye penger dersom de har håp om å bli friske. Derfor er det viktig at alternative behandlere ikke gir inntrykk av behandlingen virker mot konkrete sykdommer, sier Haugseth til VG.

Hva er alternativ behandling? Loven sier: «Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.»

Forbrukerombudet sier: «I all hovedsak blir alternativ behandling utført utenfor helse- og omsorgstjenesten. Og det er som regel ingen vitenskapelig støtte for at alternativ behandling virker. Det stilles heller ingen offentlige krav til utdanning, så hvem som helst kan tilby alternativ behandling.»



Helsetilsynet vil etter den felles tilsynsaksjonen se nærmere på markedsføringen til ca. fem utøvere av alternativ behandling.

– Det blir ikke opprettet noen tilsynssaker i første omgang, men de aktuelle behandlerne vil eventuelt bli tilskrevet, opplyser fagsjef Vigdis Malt Marøy i Helsetilsynet til VG.

Voksende marked



Malt Marøy sier at Helsetilsynet var spesielt opptatt av om autorisert helsepersonell som tilbyr alternativ behandling rettet markedsføringen mot behandling av barn og/eller behandling av alvorlig sykdommer som eksempelvis kreft.

Markedet for alternativ behandling har vokst kraftig de siste årene.

I 2016 oppsøkte hver fjerde nordmann en alternativ behandler, viser tall fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Nesten to millioner nordmenn oppsøker alternative behandlere hvert år, og det finnes om lag 200 ulike behandlingsformer i Norge.

Forbrukerombudet fant også lovbrudd hos utøvere som ikke mottar brev i denne runden, men sier at de i denne omgang har prioritert sakene hvor alvorlighetsgraden av påstandene og omfanget av markedsføringen er størst.

– Loven er helt klar. Det er ikke lov å markedsføre at man kan behandle konkrete sykdommer med alternativ behandling. Det har norske myndigheter tatt stilling til, og det er Forbrukerombudets ansvar å håndheve den bestemmelsen. Velger man alternativ behandling skal man vite at man ikke nødvendigvis kan regne med å bli friske av dette, sier Haugseth.

SLÅR NED PÅ ULOVLIGE PÅSTANDER: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier det er viktig at alternative behandlere ikke gir inntrykk av at behandlingen virker mot konkrete sykdommer. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dette svarer utøverne som har fått brev:

• Westbytunet Naturmedisinske klinikk: – På nettsiden vår vil det fra nå av stå hva slags behandlingstilbud vi tilbyr, og videre opplyse om at vi ifølge norsk lovgivning ikke kan skrive at behandlingen hjelper mot noe som helst, sier daglig leder Reidun Dalheim til VG.

•Akupunktørene i Majorstukrysset: – For meg virker det som om Forbrukerombudet aldri blir fornøyd med måten akupunktørene markedsfører seg på. Jeg mener vi har vært nøye og forsiktige med våre formuleringer, men mitt inntrykk er at det aldri blir bra nok. Jeg blir rett og slett lei meg og føler vi blir motarbeidet. Jeg er mest overrasket over at vi ikke får publisere forskningsartikler, og mener dette er et forsøk på å presse behandlere som oss ut av markedet. Jeg kommer til å svare på brevet og stille spørsmål ved dette, sier daglig leder Gry Therese Melgaard til VG.

• SKH Bergen (Senter for klassisk homøopati) : – Vi kommer til å rette oss etter rådene Forbrukerombudet har gitt oss. Vi har henvist til forskning og brukt ordet «behandle», og det har vi tydeligvis ikke lov til. Jeg synes det er forferdelig at vi ikke har lov til å skrive om det, og synes det er utrolig at det går an, sier homøopat Tore Fosso til VG.

• Energi! Klinikken: – Jeg har ikke noe imot at det gjennomføres tilsyn på at bransjen holder seg innenfor gjeldende lover og regler, men mener det ikke er greit at vi som driver som alternative behandlere ikke har lov til å si at vi kan behandle eller hjelpe, eller nevne tilstander eller sykdommer. Det er ikke riktig at en hel bransje skal knebles. Men, jeg har allerede startet å gjøre endringene de har påpekt, sier daglig leder Anita Hus.

• Asker Hypnoterapi: – Jeg synes det er leit at man ikke skal få lov å formidle til folk at man har et tilbud som faktisk kan gi noe til mennesker i en situasjon som trenger den typen hjelp. For eksempel har jeg brukt sitater fra mine klienter som har vært hos meg og fått en effekt, men det har jeg da ikke lov til å skrive. Jeg skal innrette meg etter disse reglene, selv om jeg mener de merkelige, sier daglig leder Anne Christin Brattberg Naper.

• Kinesisk Akupunktursenter: Opplyser på telefon til VG at de ikke kjenner til/har mottatt brev fra Forbrukerombudet.

• Refleksolog Annette Løno: – Jeg har forståelse for regelverket og etterstreber å følge det. De endringene jeg har fått beskjed om å gjøre, har jeg allerede gjort, sier Annette Løno til VG.

• Stavanger Soneterapi & Akupunktur: – Vi har vært i dialog med Forbrukerombudet, og er nå i gang med å gjøre endringer i teksten på våre nettsider, opplyser daglig leder Pål Tollagsen til VG.

• NaprapatTeamet: – Vi har ingen problemer med å gjøre endringer vi blir pålagt, men har på nåværende tidspunkt ikke mottatt noen brev, sier styremedlem Aleksander Jensen i NaprapatTeamet.

• Sandviken Naprapatklinikk: Opplyser til VG at de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

• Naprapatkontoret: – Vi tar dette seriøst og kommer til å endre det vi har fått beskjed om å endre på. Men, jeg synes det er ganske drøyt at vi ikke kan få si at vi behandler for eksempel en nakkesmerte, samt at vi må fjerne positive kommentarer våre kunder uoppfordret har skrevet på Facebook. Jeg føler at de ikke har satt seg inn i hva naprapater jobber med, sier daglig leder Stian Skaug.

• Balanz Oslo: – Vi vil endre det vi har fått beskjed om, sier daglig leder Robertos Bayoros til VG.

• Bergen akupunktur – Golden Pond: – Jeg følger retningslinjene til WHO. Det faktum at jeg ikke får opplyse kunder om at akupunktur er svært effektivt for de aktuelle lidelser, opplever jeg som en knebling av ytringsfriheten. Jeg opplever det tilnærmet umulig å tilby et produkt uten å forklare hvordan det fungerer, sier Sturle Holstad til VG.

• Naprapatlandslaget: – Naprapatlandslaget kommer til å tilpasse informasjonen sin i samsvar med forandringer i de lovene vi er underlagt, men lurer på om det er rett bruk av ressurser. Når vi hverken får referere til forskning eller referanser fra pasienter som opplever bedring, blir det ganske fastlåst for oss når vi vil kommunisere hva vi kan bidra med. Naprapatene benytter seg av etablerte, anerkjente og evidensbaserte behandlingsteknikker som også benyttes av offentlig autorisert helsepersonell, sier Ole Haslestad, fagansvarlig i Naprapatlandslaget.

• Vel & Være: – Vi følger og etterkommer pålegget. Men, vi mener reglene ikke alltid er 100 prosent klinkende klare. Det har aldri vært en intensjon fra vår side å bryte forskriftene, vi ville aldri for eksempel sagt at våre behandlinger er effektive mot sykdommer som åpenbart hører hjemme i helsevesenet, sier eier og daglig elder Kjetil Presteseter.

Oslo Naturterapi: – Jeg var ikke klar over at vi hadde formulert oss feil, og vi vil selvfølgelig rette opp i det vi har fått beskjed om, sier en ansatt på vegne av Oslo Naturterapi.

Oslo Osteopati og Akupunktur Klinikk: – Vi vil gjøre de endringene som er nødvendige for at markedsføringen er i tråd med kravene som Forbrukerombudet nå har satt.

TKM Klinikk: – Vi var ikke klar over at dette var et regelbrudd og har endret markedsføringen.

Tianlai: – Vi jobber selvfølgelig i henhold til norske lover. Hvis det er formuleringer på våre nettsider som kan vurderes som villedende, vil vi endre det.

Homøopatisenteret i Trondheim: – Jeg kommer selvfølgelig til å endre dette. Ikke fordi jeg synes de har rett, men fordi dette er lovverket, og det må vi forholde oss til. Men begrensningen som Forbrukerombudet forholder seg til, er mye strengere enn det er naturlig å tro, det er derfor dette har stått slik til nå.

Grethes Healingrom: Grethe Irene Meland, som driver Grethes Healingrom, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.