Fant 91 feil med det elektriske anlegget – forsikringsselskap avviste ansvar

Kjøperen fant en rekke feil ved sitt nye hjem og ville reklamere. Først sa forsikringsselskapet blankt nei, men nå får kjøperen likevel et prisavslag på 120.000 kroner.

3. oktober i år kom Finansklagenemnda frem til at kjøperen av boligen i Fredrikstad burde få både prisavslaget på 120.000 kroner og forsinkelsesrenter.

Nemda mente boligen «var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med».

Boligen ble kjøpt for 2,15 millioner kroner i 2014, og etter overtagelsen oppdaget kjøperen flere mangler. Under en kontroll ble det oppdaget 91 feil ved det elektriske anlegget, deriblant manglende dokumentasjon, feil ved sikringsskap, løse ledninger, defekte deksler og brytere.

Det sto så dårlig til at elektrikeren sendte en bekymringsmelding til det lokale eltilsynet. I tillegg så store deler av installasjonen ut til å være utført av ufaglærte.

Kjøperen oppdaget også problemer på badet, hvor flisene var skadet og hadde blitt lagt av selgeren. Det hadde ikke kjøperen fått beskjed om.

Krevde prisavslag



Kjøper reklamerte da til selskapet og mente selger ikke hadde fulgt opplysningsplikten.

Skadeoppgjørselskapet Norwegian Claims Link (NCL) behandlet saken for forsikringsselskapet Amtrust International. De avviste først kravet. Først da de fikk opplysninger fra forsikringsselskapet til kjøper, gikk de med på et prisavslag, men det var ikke så stort som kjøper krevde.

Dermed gikk saken til Finansklagenemnda, som er et utenomrettslig tvisteløsningsorgan.

Det var spesielt problemene med det elektriske anlegget Finansklagenemnda vektla i sin uttalelse. Dette til tross for at NCL bedyret at selgeren ikke hadde noen problemer med anlegget, og at en pensjonert elektriker hadde gjort arbeid på det. En annen elektriker sendte altså en bekymringsmelding om det samme anlegget i 2014 fordi det var i så dårlig stand.

– Vi har tatt nemndas uttalelse til etterretning og har allerede utbetalt beløpet. Vi er glad for at saken nå har funnet en løsning og at nemnda var enig med Amtrust (forsikringsselskapet til selger, journ.anm) i at kjøpers krav var vesentlig for høyt. Kjøper krevde 356.796 kroner pluss renter, men fikk tilkjent 120.000 kroner pluss renter, sier skadeleder Mille Haslund Mellbye i NCL.

Kjøper må dokumentere

– Det er helt naturlig at selskapet vi representerer vurderer en sak på bakgrunn av den informasjonen og dokumentasjonen som kjøper sender inn, sier Mellbye i NCL.

Hun påpeker at avhendingsloven er sier at kjøper må dokumentere kravet.



I Finansklagenemnda avviste NCL ansvar. De viste til at flere av feilene måtte ha vært synlige, og at kjøper hadde fått flere forventningsdempende opplysninger i salgsdokumentasjonen. Dette fikk selskapet delvis medhold i av Finansklagenemnda.

– Finansklagenemnda var enig med NCL i at en del av de forholdene som kjøper betegner som mangler, var synlige på visning og noen av dem var også beskrevet i prospektet. Disse forholdene fikk da heller ikke kjøper tilkjent prisavslag for, sier Mellbye.

