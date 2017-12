Slik kjøper du bitcoin

Slik gikk det da VGs journalist skulle kjøpe kryptovaluta.

Er bitcoin et luftslott som snart kommer til å sprenge? Eller et pengemaskin-monster som kommer til å vokse ENDA mer?

Optimist som jeg er velger jeg å tro det siste. Derfor bestemte jeg meg for å kjøpe bitcoins for 2.000 kroner.

Slik gikk det 👇🏻

Det elleville regnestykket

Dersom du hadde kjøpt bitcoin for 6.492 kroner 11. desember i fjor, hadde du eid bitcoins for 127.111 kroner i dag.

Det er et regnestykke som er ganske ellevilt, og grunnen til at jeg velger å hoppe på bitcointoget nå – selv om noen mener det er for sent og at herfra går det bare nedover.

Ulike apper

Det finnes flere måter å kjøpe bitcoin på.

Den siste tida har appen «Coinbase» trendet i Appstore. Det skal være en av de enkleste måtene for folk å kjøpe bitcoin på via VISA eller Mastercard. Derfor valgte jeg den da jeg skulle gjøre mitt første bitcoin-kjøp.

Å laste ned appen går greit, men så, for en utålmodig sjel, dukker problemene opp.

Den første feilmeldinga dukker opp allerede i steg 1: Registrere bruker.

Jeg får en feilmelding, kode 403, ingen nærmere forklaring. Kommer ikke videre inn i appen. Jeg googler litt og får noen treff.

Det viser seg at det er Æ'en i Brække som er problemet. Jeg gjør om til Braekke. Deretter må passordet være av den avanserte typen, med både store og små bokstaver, tall og symboler.

Neste steg er å ta bilde av førerkortet mitt. «A verified ID is required before you can buy with a card.»

Det står at prosessen «Identity verification» skal ta 3 til 5 minuter. Jeg får ikke lagt inn bankkortet mitt før dette er godkjent.

Det tar noe lenger tid – etter cirka en halvtime er appen klar for å ta imot kredittkortet mitt.

Jeg lurer på om BankID-referansen er et dårlig tegn ...

Deretter legger jeg inn bankkortet i appen, og vipps så jeg kan kjøpe bitcoin.

2000 kroner senere ( pluss noen prosenter i gebyr) er jeg eier av 0,01325708 bitcoins.

Følelsen er ganske deilig. Det er digg å sitte på bitcointoget. To timer etter investeringen min kan jeg legge beina på bordet og se at jeg har tjent 250 virtuelle kroner allerede.

Herfra er det vel bare å vente og se pengene renne inn ...

Eller?

Enda noen timer senere er jeg spent på å se hvor mye den bittelitte bitcoinen min er verdt. Så skjer dette:

Ny feilmelding! 503 denne gang. Det kan virke som om mange har kjøpt bitcoins i dag og at appen ikke tåler all trafikken.

Det kan godt hende jeg har gått på en real smell og taper alle pengene, men nå har jeg i det minste i en bitte-bitte-bitte liten bitcoin. Så sant jeg får logget meg inn i appen ...

PS! Vurderer du å kjøpe bitcoin? Mange steder må du være over 18 år, og husk: Ikke bruk penger du ikke har råd til å miste.