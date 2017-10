Regjeringen innfører Tesla-skatt

I sitt statsbudsjettforslag for 2018 vil regjeringen innføre en vektavgift for elbiler.

Det får VG bekreftet onsdag.

Avgiften vil i hovedsak ramme eierne av den dyreste teslaen, Model X, som neste år må ut med over 70.000 kroner mer som følge av avgiften. Model S-eiere må ut med noen tusenlapper.

Model X veier tett opp mot 2500 kilo, noe som er langt tyngre enn andre elbiler på markedet nå.

I september skrev VG at nordmenn ikke ser ut til å få nok av elbiler og ladbare hybrider. Da viste den ferske månedsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken at Teslas Model X var Norges femte mest solgte elbil i august.

