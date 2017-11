Sjekk de nye bilavgiftene: Avgiftssmell for Norges mest solgte SUV

Toyota RAV4, Norges fjerde mest solgte bilmodell og mest solgte SUV, ryker på en avgiftsøkning på rundt 17.000 kroner i budsjettet som nå er ferdig forhandlet på Stortinget.

Prisen for Toyota RAV4 i dag er fra 368.800 til 448.000 kroner. Om bilen får prisstigning tilsvarende avgiftsøkningen fra nyttår, har ikke Toyota-importøren svart på ennå. Dersom det skjer, og du vurderer å kjøpe en, kan det være smart å kjøpe bilen før årsskiftet.

Avgiftsøkningen på Norges-favoritten er noe mindre enn den opprinnelig foreslåtte økningen, på rundt 22.000 kroner.

Grovt sett vil ikke-ladbare og ladbare hybrider få noe mindre avgiftsskjerpelse enn det var lagt opp til i regjeringens opprinnelige forslag. De siste endringene vil som prinsipp også gi en viss fordel for en del dieselbiler, som har noe høyere vekt og lavere CO2-utslipp enn bensinbiler.

Elbil-lykkelig



Den viktigste nye nyheten er at den såkalte «Tesla-avgiften» (et CO₂-fradrag i vektavgiftsgrunnlaget som ville gitt de tyngste elbilene et solid avgiftshopp) forsvant under statsbudsjett-forhandlingene mellom Høyre, Venstre, Frp og KrF.

– Venstre og KrF er elbilhelter, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu i går kveld, da Høyre, Frp, Venstre og KrF enig om neste års statsbudsjett.

Elbilforeningen har jobbet hardt for å få avlyst regjeringspartienes elbilforslag om å innføre avgift på større elektriske familiebiler og elvarebiler, og det har nå blitt kronet med seier, skriver foreningen i en pressemelding.

– Riktignok går skattefordelen ved elbil som firmabil litt ned, men sammenlignet med den skattebomben en full fjerning av denne elbilfordelen ville betydd for svært mange, er dette en klar seier, sier Christina Bu.

Rabatten i firmabilbeskatningen går ned fra 50 til 40 prosent.

Totrinnsavgift på «lurehybrider»



Flere ladbare hybrider får et avgiftshopp i to trinn neste år.

Fra 1. januar er planen at fradraget i vektavgiften reduseres. Fra 1. juli 2018 innføres elektrisk rekkevidde i beregningsgrunnlaget på disse bilene.

For eksempel vil en populær ladehybrid som Mitsubuishi Outlander PHEV øke med 6-8000 kroner i avgift, viser en beregning fra avgiftskalkulatoren.

