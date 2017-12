Lamborghini lanserer verdens raskeste SUV

Med lanseringen av den nye Lamborghini Urus, forventer bilprodusenten å doble antall årlige salg.

Mandag lanserte Lamborghini sin nye Urus SUV.



Business Insider skriver at lanseringen ikke gikk helt etter planen som følge av tekniske problemer, men til tross for at lanseringen ikke gikk knirkefritt for seg, er det ventet at selve bilen virkelig leverer varene.

Sjekk de nye bilavgiftene: Avgiftssmell for Norges mest solgte SUV

Bilen har en 4 liters V8-motor på 650 hestekrefter med twin-turbo. Det gjør den ifølge Lamborghini til verdens raskeste SUV.

– Lamborghini Urus er en visjonær tilnærming basert på å føre Lamborghini-DNA-et inn i det mest allsidige kjøretøyet, SUV-en, sier Lamborghini-direktør Stefano Domenicali i en uttalelse.

– Urusen løfter SUV-en til et nivå som tidligere ikke er mulig, super-SUV-en, sier han.

Sjekk testen: Supre SUV-er med «superkombinasjon»

TV 2 skriver at to nordmenn allerede har bekreftet at de vil kjøpe den nye SUV-en fra Lamborghini. Olav Medhus, mannen bak Norges mest eksklusive bilbutikk Autotoxo, sier til kanalen at de første bilene blir registrert allerede neste år.

Bilprodusenten forventer en dobling i årlige salg etter lanseringen av Urus SUV.