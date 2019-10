Den ventede økningen i elvarebilsalget vil forverre køene til ladestasjoner, mener Norsk Elbilforening. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frykter ladestasjonmangel etter elbilboom

Det er solgt en kvart million elbiler i Norge, og elvarebilene kommer haltende etter. Køene til ladestasjoner vil vokse og true satsingen, frykter elbilistene. - Markedet vil ordne dette selv, sier klimaminister Ola Elvestuen (V).

Mens antallet elbiler i Norge offisielt har passert 250.000, faller salget av dieselbiler for første gang.

Salget av elvarebiler er imidlertid fortsatt relativt lavt, med 1544 solgt hittil i år. I august begynte Enova å gi støtte fra 15.000 til 50.000 kroner til kjøp av elvarebil.

– Bilene er på markedet, med støtten vil de også tas i bruk, sier klima- og miljøminister, Ola Elvestuen i Venstre.

Han viser til at Enova hittil har lovet støtte til 2.700 varebilkjøpere. Samtidig er få av disse å finne på veiene ennå, ifølge organisasjonen Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV).

– Siden støtten kom er det registrert rundt 300 nye elvarebiler. Vi har ikke sett den store effekten ennå, men det vil komme, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Venter økte køer

Køene ved ladestasjonene øker kraftig, ifølge Norsk Elbilforening.

Regjeringen har som mål at innen seks år skal alle biler som selges være nullutslippsbiler. Ifølge elbilforeningen vil Norge trenge dobbelt så rask utbygging av nye hurtigladestasjoner som det vi har i dag.

– Forbrukerne er med på det politikerne vil. Da må vi unngå en kollaps de neste to årene, sier generalsekretær Christina Bu.

De har regnet seg fram til at Norge trenger 6.600 nye stasjoner for hurtiglading innen 2025.

Målet er at alle kjøretøy som selges i 2025 skal være nullutslippbiler. - Vi er i rute, sier Elvestuen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Klimaministeren: - Markedet tar seg av det

Elvestuen vil ikke love endringer i avgifter, støtteordninger eller rammevilkår for å øke takten.

– Jo flere klimaløsninger som er konkurransedyktige i seg selv, jo bedre, sier klimaministeren.

Staten støtter ikke utbygging, med noen få unntak. I de nordligste fylkene skal Enova samarbeide om utbygging.

– De fleste steder vil markedet ta seg av dette behovet selv. Vi skal samtidig passe på at det blir hurtiglading tilgjengelig over hele landet, sier Elvestuen.

Krever bedre prising av strøm

– Dette blir for passivt, svarer Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Generalsekretæren peker på to problemer. Måten strøm prises på er ikke tilpasset transport. Det blir lite økonomisk lønnsomt å drifte hurtig-ladere i distriktene.

I byene sliter utbyggere med tilgang på areal. I tillegg er avgiften for å koble en ny ladestasjon til strømnettet høy nok til å stanse utbygging, ifølge elbilforeningen.

– Vi ber ikke om nye økonomiske støtteordninger til ladestasjoner, men vi ber om at rammebetingelsene endres på samme måte som man legger til rette for andre vekstnæringer, sier Bu.

Salget av dieselbiler har i år gått ned for første gang siden 2010, ifølge tall fra SSB og Statens Vegvesen. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Dette er nøkkelen

Elbilistene får støtte fra OFV.

– Ambisjonsnivået på støtteordningen har vært for lavt, mener vi. Fram til nå har entusiastene vært på banen, de som vil satse på ny teknologi. Nå er målet å få med seg skeptikerne, sier Thorsen i OFV.

Bilprodusentene er ventet å komme med flere nye elvarebiler neste år. Ladenettet kan derfor bli den største bremsen på markedet, ifølge Thorsen.

– Alle må være trygg på at de får ladet, uansett hvor bilen skal. Det er virkelig nøkkelen til å få alle til å velge en elbil.

NVE utreder prising på strøm og vil legge fram et forslag for Olje- og energidepartementet. Elvestuen åpner for at det kan bli aktuelt med støtte til ladepunkt i sameier og borettslag i byene, senere.

– Den støtten vi gir må brukes der den har størst effekt, sier Elvestuen.

