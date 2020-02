MÅ SNU I DØREN: Både stands og biler var i ferd med å klargjøres til Geneva International Motor Show (GIMS) i utstillingsarenaen Palexpo da avlysningen kom i 12-tiden i dag. Foto: SALVATORE DI NOLFI / KEYSTONE

Bilutstillingen i Genève avlyses på grunn av coronavirus

Helsen til alle deltagerne er topp prioritet, skriver arrangørene for den tradisjonsrike internasjonale bilutstillingen i Genève – som årlige trekker opp mot en million besøkende.

Etter planen skulle en av verdens største internasjonale bilutstillinger i Genève i Sveits åpne tirsdag 3. mars, med egne pressedager for rundt 10.000 mediefolk og titusener av representanter fra verdens bilindustri.

Det var ventet over 700.000 skuelystne og bilinteresserte publikummere fra 5. mars. Messen var ment å pågå ut 15. mars.

Nå bekrefter arrangøren av Geneva International Motor Show at den 90. utstillingen på sveitsisk jord er avlyst.

Sveits forbyr store ansamlinger

Fredag formiddag annonserte sveitsiske myndigheter at de fra i dag forbyr ansamlinger på mer enn 1000 mennesker.

Ifølge den sveitsiske innenriksministeren Alain Berset vurderer landets myndigheter smitterisiko-situasjonen i Sveits som «spesiell». I pressemeldingen skriver Federal Concil at forbudet foreløpig vil vare til 15. mars.

Utstillerne har fått beskjed, bekrefter den norske Volkswagen-importøren.

Enorme tap for allerede presset bilindustri

Ledelsen for Geneva International Motor Show (GIMS) sier de beklager avlysningen, og at de betrakter situasjonen som en såkalt force majeure, som er utenfor deres kontroll.

De skriver også at avlysningen fører til enorme økonomiske tap for utstillerne, som har investert store summer for å vise sine verdens- og Europa-premierer og spektakulære konseptbiler for et stort publikum.

Idet messen ble avlyst, var utstillingen nesten ferdig satt opp. Bilprodusentene har allerede fraktet tusenvis av utstillingsbiler til Sveits. I tillegg har de satt opp sine paviljonger, ofte over to etasjer, med blant annet servering og møterom.

Nå må utstillingen demonteres før den har startet.

Flere avlysninger

I løpet av de siste dagene har flere bilprodusenter opplyst at de har redusert bemanningen på messen, på grunn av uklar smitterisiko og ansvarlighet overfor sine ansatte. De norske importørene for Hyundai og Toyota hadde allerede avlyst å reise, besluttet av europeisk ledelse.

Også verdens største mobiltelefonmesse i Barcelona er avlyst. Barnebok-messen i Bologna i Italia er flyttet fra 30. mars til 4. mai på grunn av coronaviruset.

