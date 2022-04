NAF og Forbrukerrådet: − For mange er skuffet over rekkevidden

NAF og Forbrukerrådet slår neven i dashbordet og krever at bilprodusentene også oppgir den laveste rekkevidden man kan forvente av sin nye elbil.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

Forbrukernes interesseorganisasjoner har sett seg lei på at rekkevidde og ladefart oppgis som «inntil» og «opptil».

Nå går de sammen om et felles politisk initiativ til hvordan forbrukerrettighetene kan styrkes for dem som vurderer elbil.

Rekkeviddetap varierer mellom modeller

– De fleste vet at elbilen mister rekkevidde om vinteren. NAF sine vintertester viser imidlertid at det er stor variasjon mellom hvor mye rekkevidde ulike modeller mister. Det varierer fra fire til 32 prosent i våre tester. Forhandlerne bør derfor informere om hva folk realistisk kan forvente av tap på ulike modeller, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF (Norges Automobil-Forbund).

BEDRE INFO: – Vi er forbi tiden da det kun var entusiastene med mye kunnskap som kjøpte elbiler. Nå skal kjøpere uten elbilerfaring og som kanskje ikke er spesielt interessert i bil og teknologi over på elbiler. Derfor må det være god info om hva bilkjøperne kan forvente, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Hittil i år er 83 prosent av nybilsalget elbiler, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Godt over 500.000 elbiler er allerede på veien i Norge.

– De neste fire årene blir det 500.000 nye elbilister på veiene. Skal overgangen til elbil bli en positiv opplevelse, trengs det bedre informasjon om hva de kan forvente av bilen, mener Ryste.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, mener informasjon om helt grunnleggende forhold ved elbiler, som vinterrekkevidde og ladefart, er et område som trenger mer tydelighet og bedre regulering.

«Ullen» rekkevidde

Camilla Ryste i NAF sier de vil bytte ut «opptil og inntil» med «fra-til».

– Dette er tall bilprodusentene allerede har, sier Ryste.

– «Opptil» og «inntil» er ulne begreper, og det gjør det vanskelig for forbrukere å sammenligne ulike modeller. Det gjør det også vanskelig å reklamere for dem som er misfornøyde, ifølge Ryste i NAF.

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

NAF har etterlyst bedre informasjon om rekkevidde i lang tid, spesielt vinterrekkevidde.

Nå er arbeidet med en standard for vinterrekkevidde er i gang, i regi av FN og EU.

Bilimportørenes Landsforening opplyser at prosessen for å komme frem til typegodkjenning av vinterrekkevidde for elbiler er kompliserte og krevende, og at det vil ta tid før en slik standard er på plass.

Vinterrekkevidde skal måles i syv minusgrader.

Dagens laboratorietester for rekkevidde kjøres i 23 grader.

Rekkevidden som oppnås her er den som benyttes i reklame og informasjon kjøpere flest får om elbilen de vurder og kanskje kjøper.

Info SEKS KRAV Forhandleren skal oppgi realistiske anslag på tap av rekkevidde om vinteren.

Sommerrekkevidden skal alltid oppgis for blandet kjøring, ikke bare bykjøring.

Sommerrekkevidden skal oppgis som «fra X km – Y km, avhengig av utstyrsnivå», ikke «opptil Y km».

Man skal oppgi netto batteristørrelse (brutto minus sikkerhetsmarginer), ikke brutto batteristørrelse.

Forhandlere skal kunne legge fram ladekurven (hvor raskt batteriet hurtiglader etter hvert som batteriet fylles), fremfor å bruke «maksimal» eller «opptil» ladefart.

Informasjon om ladetid skal som standard oppgis som tiden det tar å lade batteriet fra 10–80 prosent. (Forbrukerrådet og NAF) Vis mer

Blir elbilkjøpere «lurt»?

– Mange ferske elbilkjøpere får en overraskelse når bilen leverer ned mot halvparten av den lovede rekkevidden i kulden – tror du folk føler seg «lurt»?

– Jeg tror mange er skuffet over at rekkevidden taper seg betydelig om vinteren eller at elbilen ikke lader så fort som de trodde, svarer Ryste i NAF.

– Vil rekkevidde utenfor det angitte kunne være en reklamasjonssak?

– Når vi krever en mer standardisert måte å presentere tallene for rekkevidde og ladefart på, så handler det om å styre forventningene til forbrukerne. Så må forbrukerne vite at disse tallene er riktige på testens premisser, ikke nødvendigvis på alle føreforhold og kjørestiler.

– Rekkevidde avhenger av en rekke faktorer, som kan være relativt spesifikk for en gitt kjøretur. Hvordan skal bilprodusentene fange opp dette?

– Å finne tall som reflekterer alle mulige kjøreforhold, temperaturer og kjørestiler er ikke mulig. Vi ønsker oss er en ny standard for å måle vinterrekkevidde. Vi ser at bilens rekkevidde gjennomgående taper seg om vinteren, sier Ryste.

Hun legger til:

– Vi tror kjøperne hadde vært bedre forberedt på hva de kan forvente seg hvis rekkevidde og ladehastighet hadde blitt omtalt annerledes. Ved for eksempel å synliggjøre rekkevidden fra-til, basert på utstyrsnivåene og drivlinjer, vil forhandlerne styre kjøperens forventninger om at rekkevidde ikke er et faktisk tall.

UTROLIG: – Det er ganske utrolig at en elbil til flere hundre tusen kroner selges uten forpliktende og utfyllende informasjon om hva slags ladefart og rekkevidde elbilen faktisk har, sier Camilla Ryste. Bilen på bildet, BYD Tang vant NAFs vintertest i 2022, med et avvik bare 10,88 prosent avvik fra de 400 kilometerne som oppgis i reklamen.

Lader langt unna

Ladefarten på elbiler er et annet område hvor det er svært vanskelig å skaffe sammenlignbar informasjon, mener NAF og Forbrukerrådet.

– Dagens praksis er å oppgi ladefart som «opptil» et visst antall kW. Det er i praksis en maksfart som sier lite om den reelle ladefarten mens man hurtiglader, sier Ryste.

Hun viser til NAFs tester som viser at også hurtigladingen for mange elbiler skjer med lavere fart enn den oppgitte.

– Forhandlere bør kunne fremvise ladekurven for elbiler de selger, altså hvor raskt bilen lader etter hvert som batteriet fylles, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

NUMMER TO: Tesla Model Y var knepet bak vinneren i NAFs vintertest av rekkevidde 2022: Med kun 11,05 prosent avvik fra WLTP-rekkevidden.

Departementet: Vil høre mer om utfordringene

Barne- og familiedepartementet (BFD) forvalter markedsføringsloven. Loven er generell og gjelder også ved salg av elbil.

«Det er viktig at forbrukerne får etterrettelig og sammenlignbar informasjon om sentrale egenskaper ved bilen», skriver BFD til VG.

Departementet opplyser videre at de har invitert NAF til et møte for å høre mer om forbrukerutfordringene i markedet for elbiler.

På generelt grunnlag er de opptatt av at opplysninger i markedsføring ikke er utformet for å villede, noe som er i strid med regelverket. De har ikke vurdert spesifikke krav eller tiltak knyttet til bilbransjen, men kan ikke utelukke at det kan bli aktuelt, opplyser de til VG.