FORHANDLINGER: Partilederne Trine Skei Grande (V), Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) møtte pressen før de gikk inn i den siste runden med budsjettforhandlinger. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Frp-lederen vil ikke garantere at bilistene unngår avgiftshopp

BIL, BÅT OG MOTOR 2018-08-29T18:36:19Z

Høyre, Venstre og Frp sitter nå i forhandlinger om statsbudsjettet neste år. På vei inn ville ikke Frp-leder Siv Jensen garantere mot et hopp i engangsavgiften.

Publisert: 29.08.18 20:36

Frontene mellom forhandlerne fra Venstre og Frp er harde når Norge skal få nye utslippsmålinger. Bransjen har slått alarm om at mer realistiske målinger av CO₂-utslipp vil gi et avgiftshopp på flere populære familiebiler . Og har etterlyst flere signaler om hvilken linje regjeringen vil legge seg på.

Før forhandlingene startet onsdag, ville ikke Frp-leder og finansminister Siv Jensen love noe om utfallet.

– Kan du garantere at bilistene ikke får et avgiftshopp på engangsavgiften til nyttår?

– Jeg gleder meg veldig til å fortelle om hva resultatene av budsjettforhandlingene blir når de er ferdige. Men jeg går nå inn til regjeringen med et materiale som er forberedt av finansdepartementet. Så skal vi drøfte gjennom mange små og store saker, er svaret fra Frp-leder Siv Jensen.

Har varslet endringer ved nyttår

1. september endrer Europa måten CO₂-utslipp fra biler måles på, med en test som viser mer realistisk og høyere nivåer. Fordi Norge i stor grad baserer engangsavgiften på bensin- og dieselbiler på CO₂-utslippene, kan avgiftene sprette i været.

Les mer om de nye testene! Dette er de nye WLTP * Fra 1. september 2018 skal alle nye biler typegodkjennes etter en ny målemetodene, kalt WLTP, som erstatter NEDC. Den omfatter fra i år alle personbiler. Neste år også varebiler. * WLTP-testen er mer omfattende og utviklet for å gi et mer realistisk bilde av forbruk og utslipp av CO₂ og NOx enn gamle NEDC. * Tall Bilimportørenes Landsforening har samlet inn, viser en snittøkning i CO₂-utslippet på 26 prosent for biler med lite utstyr, til 41 prosent for biler med mye utstyr. * I Norge er en stor del av bilavgiftene CO₂-avgift. Altså vil avgiftene gå opp når utslippstallene øker. * Regjeringen har varslet at Norge skal over på WLTP fra 1. januar 2019. Da vil det altså bli nye bilavgifter. Akkurat hvordan det vil slå us, avgjøres i statsbudsjettet for 2019, som presenteres 8. oktober.

1. januar er planen at det skal slå inn i avgiftssystemet. I VG onsdag sier Frp at det er uakseptabelt å øke bilavgiftene, mens Venstre mener høyere utgift bør bety høyere avgifter.

Hvor mye høyere blir avgiftene? Sjekk eksempler i denne saken

Frp-lederen kan ikke garantere for Frp-gjennomslag, men sier heller:

– Vi har i utgangspunktet en enighet knyttet til omleggingen av bilavgiftene som har gitt resultater. Det har gitt resultater i form av lavere utslipp, at flere har råd til å bytte ut bilen sin så vi nå har en mye mer utslippsgjerrig bilpark. Dette har vært virkemidler som har vært en suksess, virkemidler som jeg tror vi er opptatt av å ta vare på, sier Jensen til VG.

Lovnaden til Frp-velgerne

Det har vært massiv uro i bilbransjen i hele vår og sommer – med håp om å påvirke regjeringen til å stoppe avgiftshoppet.

– Vi er livredde for at man skal gå den veien som Venstre nå snakker for. Det kan skape store utfordringer for bilbransjen, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund.

På spørsmål fra P4 om hun kan love Frp-velgerne at det ikke blir betydelig dyrere å kjøre bil det neste året, svarer Siv Jensen.

– Jeg kan love Fremskrittspartiets velgere at dette er noe vi er opptatt av og sørger for å ha fokus på når vi sitter og forhandler med de andre partiene, sier Frp-lederen.

– Det er veldig viktig at det blir billigere å kjøre bil, bare du har mindre utslipp. Det er ikke noe ønske om at det skal være dyrere. Målet er at utslippene skal gå ned, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.