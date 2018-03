Skal du kjøpe sommerdekk? Da bør du vite dette

INGEN VARSEL: Husk at sommerdekke – i motsetning til vinterdekk – ikke gir noe klart forvarsel om grep og stabilitet før de ekstreme situasjonene oppstår. Da er det viktig å velge et dekk som har de nødvendige kvaliteter. Her er fra vannplaningstesten i Sør-Afrika.

Foto: MARKO MÄKINEN