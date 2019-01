MYE GUFFE, INGEN AVGIFT: Den nye regjeringen vil fjerne engangsavgiften på bruktbimporterte biler eldre enn 20 år. Det betyr at blant annet store luksusbiler fra nittitallet blir vesentlig rimeligere å importere, dette er biler som også har høyt forbruk og utslipp. På bildet er tredje generasjon BMW 7-serie, som ble produsert fra 1994 til 2001. Foto: Matthias93/Wikimedia Commons

Ny regjering vil innføre superbillig bruktbilimport

Mens Norge sitter med et aldrende berg av bruktbiler, vil den nye regjeringen gjøre det «gratis» å importere 20 år gamle biler.

Publisert: 22.01.19

Det kommer frem i den såkalte Granavolden-plattformen mellom de fire regjeringspartiene.

I dag må en bil være minst 30 år for å kunne tas inn til Norge uten importavgift. Da er det snakk om veteranbiler, som også har reduserte bruksavgifter, for eksempel årsavgift og forsikring.

Nå vil den nye regjeringen fjerne engangsavgiften også for biler som er fra 20 år gamle.

Den nye bruktimport-klassen på biler mellom 20 og 30 år får riktignok ikke de samme andre godene som veteranbilene når det gjelder årsavgift og forsikring, og moms må uansett betales.

Det kan likevel være store penger å spare:

I Tyskland kan du velge og vrake i luksusbiler fra sent nittitall for 4–5000 euro, for eksempel kraftig motoriserte BMW 7-serier, 12-sylindrede Mercedes S-Klasser eller gromme Porscher, skriver BilNorge.no , som har sett på noen eksempler.

Kan bli voldsom luksusbil-import

– Det åpner seg absolutt en luke for bilnerder og for dem som importerer bruktbiler til Norge, sier Per Haaland i Haaland Bil i Oslo til VG.

Han er en såkalt sideimportør, som ikke er knyttet opp mot noe spesielt bilmerke. Nå om dagen forsøker han å mette det norske markedet med elbiler, og tar inn ulike elbilemodeller fra blant annet Tyskland og Sverige.

– Dette forslaget er jeg virkelig overrasket over, sett i lys av det politiske ønsket om at vi skal kjøre elbiler. 20 år gamle biler har ikke akkurat noen miljøeffekt, sier han.

Haaland tror det kan komme en periode med voldsom import av tunge, luksusbiler, spesielt av merkene Mercedes, BMW og Porsche, fra Tyskland som følge av endringen.

– Jeg ser akkurat nå på en BMW 7-serie 1998-modell som er til salgs på mobile.de. Den koster 3999 euro (ca. 40000 kr, red.anm.). Den har et CO₂-utslipp på 327 gram per kilometer, sier han.

Engangsavgiften som i dag er på 81.625 kroner vil forsvinne når de nye reglene for bruktimport er utformet og tas i bruk.

Kultbiler

Haaland forteller at han nylig kjøpte en 1998-modell BMW 535 (E39). For denne betalte han engangsavgift på ca. 65.000 kroner.

–Utfordringen er at mange av disse bilene allerede er dyre, også i Tyskland, spesielt samlerobjekter som Porsche 911.

– Men det kan være mange godbiter for bilnerder som ønsker seg en kultbil eller luksusbil fra 90-tallet, for eksempel BMW 7-serie, Mercedes S-klasse eller en stor Lexus. Dette er biler man kan få for 5000 euro (ca. 50.000 kroner).

FAKTA: GRANAVOLDEN-PLATTFORMEN OM BIL Man dobler tilskuddsordningen for reduksjon av bomtakster fra 500 millioner til en milliard kroner. Dette er penger som brukes i distriktene for å redusere prisen på bompasseringene.

Prisen på bensin og diesel skal ikke øke som følge av avgiftsendringer og økt bioinnblanding.

Det blir ikke avgifter på elbiler, kjøpsfordelene sikres frem til 2021.

Det skal åpnes opp for 120 km/t på enkelte motorveistrekninger.

Legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler. Her er Granavolden-plattformen.

Dyre å

Selv om bilene er billige, kan de bli dyre å holde ved like, forklarer Haaland.

– Medaljens bakside er dyrt vedlikehold. For eksempel koster en støtdemper til en Mercedes CL rundt 25.000 kroner etter rabatt, det kan være nesten like mye som bilens pris. At såpass gamle biler kommer til å gå i stykker, det er vel omtrent den eneste garantien som følger med. Jeg tror ikke det er mange bilforhandlere som vil utstede garantier på så gamle biler, sier han.

Europas nye skrothau?

Gjennomsnittsalderen på biler i Norge i 2017 var 10,5 år. Snittalder ved vraking er 18,9 år, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Men at regjeringen vil gjøre Norge til Europas nye skrothaug av den grunn, det vil ikke første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Morten Stordalen (Frp), være med på.

– Ved å fjerne engangsavgiften gjør vi 20–25 år gamle biler som tidligere har vært uoppnåelige, fra Sverige, Tyskland eller USA, som har vært vanskelige å ta inn på grunn av høy engangsavgift, til oppnåelige drømmer. Bil er hobby og betyr mye for mange, så dette er ment for bilentusiastene, sier Morten Stordalen.

Han sier Fremskrittspartiet har hatt møter med amcar-klubber og samlere, som har ønsket en endring.

– Åpner dere ikke nå dørene for biler med utdatert teknologi når det gjelder både miljø og sikkerhet?

– Nei, vi gjør ikke det. Vi tror folk kommer til å vurdere å ta inn mer sjeldne biler, som kjøres lite, biler for godværsdager, utstillinger og biltreff, sier Stordalen.

Overrasket bilbransje

– Dette var overraskende tatt i betraktning at regjeringen har så sterkt fokus på miljø og innfasing av null- og lavutslippsbiler, medgir administrerende direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening overfor VG.

Også han tror den nye regelen vil åpne for import av flest entusiastbiler, som for eksempel Porsche 911. Antallet biler som importeres av såpass gamle biler er relativt lavt.

– Dette er biler som selges for kanskje 5–600.000 kroner. Her vil engangsavgiften kanskje utgjøre 50–70.000 kroner, så omfanget av bruktimporten vil neppe øke mye, tror Andresen.

Heller ikke miljøorganisasjonen Zero tror det vil velte inn med bruktbiler med skyhøyt CO₂-utslipp, som er eldre enn de vi sender til bilopphuggeren.

– Vi frykter ikke det. Så vidt vi har forstått det, så var ikke engangsavgiften så høy på så gamle biler i utgangspunktet, skriver fagansvarlig Per Kristian Sbertoli.

Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF, tror ikke endringen vil føre til dramatiske utslag.

– Effekten vil bli begrenset. Dette er positivt for entusiastene og oss som er glad i bil, sier Nilsen til bransjenettstedet BilNytt.no.