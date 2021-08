Test av elbiler: Familie-elbiler for folk flest

I denne samlingen finner du tester av elbiler i en «folkelig» prisklasse - som sannsynligvis også kommer seg under det forventede momskravet for elbiler, fra 600.000 kroner. Her er tester av Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4, Polestar 2, Volvo XC40 Recharge Pure Electric og Ford Mustang Mach-E.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Skoda Enyaq virker ikke så omfangsrik på avstand, men liksom eser ut når du nærmer deg og kommer på innsiden.

Den er stor uten av være diger.

Etter et langt «svangerskap» er familie-elbilen Enyaq i Norge. Stort bagasjerom, mye plass, smarte løsninger og en bruktverdikarakter det er verdt å lese om: Her finner du testen med VG og Autoleases vurderinger.

Blar du deg videre nedover i testsamlingen finner du våre tester av en rekke alternativer og konkurrenter:

