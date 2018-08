SJOKK: VG har gjennom sommeren skrevet om hvordan nye utslippsmålinger kan gi avgiftssjokk ved nyttår. Nå skal statsbudsjettet for neste år spikres. Frp og Venstre har helt ulikt utgangspunkt for hvordan avgiftene skal løses. Foto: Erik Johansen/ NTB scanpix

Bilbransjen frykter avgiftssjokk: Harde fronter mellom Frp og Venstre

BIL, BÅT OG MOTOR 2018-08-29T06:09:13Z

Når utslippsmålingene for biler nå endres kan det komme et historisk hopp i bilprisene. Frp sier det er uaktuelt med høyere avgifter, men Venstre svarer at forurenserne må betale.

Publisert: 29.08.18 08:09 Oppdatert: 29.08.18 09:25

Onsdag samles Høyre , Frp og Venstre til den aller siste budsjettkonferansen, for å bli enige om statsbudsjettet for neste år. Og der kommer det avklaring på om bilavgiftene får et kraftig prishopp.

Måten CO₂-utslipp fra biler måles på, skal fra 1. september endres og bli mer realistisk (se faktaboks). Biler som har blitt målt med den gamle metoden, har egentlig sluppet ut og forurenset mer enn det testene sa.

Konsekvensen blir at populære familiebiler som Toyota RAV4 og Peugeot 3008 kan få en avgiftsøkning på 80.000 kroner.

Det fordi Norge i stor grad baserer engangsavgiften på bensin- og dieselbiler på CO₂-utslippene, som spretter opp med de nye WLTP-testene.

Slaget om hvordan de nye testene skal slå ut i avgiftene, står i regjeringen. Med vidt forskjellige syn på hvordan dette skal løses fra regjeringspartiene Frp og Venstre.

Frp-nekt til avgiftshopp

Kravet fra Frp på Stortinget er at engangsavgiften på nye bensin- og dieselbiler ikke kan øke neste år.

– Det er uaktuelt for Frp å gå over til ny målemetode uten å legge inn et bunnfradrag, så bilene ikke blir dyrere enn de er i dag. Det handler om at det fortsatt skal være rimelig å kjøpe ny bil, sier leder i Frps bilpolitiske utvalg, Morten Stordalen, til VG.

– Frps mål er at bilavgiftene fortsatt skal gå ned og bli lavere, ikke gå opp, understreker Frps Helge André Njåstad (Frp) i finanskomiteen.

Onsdag møter han Venstres Abid Raja under regjeringens budsjettkonferanse. Venstres finanspolitiske talsperson går inn med et helt annet budskap: At avgiftene må opp med nye utslippstall.

– Når det viser seg at disse bilene slipper ut mer, kan vi ikke gå inn og premiere den typen feil, sier Raja.

Frykter du prissjokk? Bilbransjen: Dette er dramatisk

Les mer om de nye testene! Dette er de nye WLTP * Fra 1. september 2018 skal alle nye biler typegodkjennes etter en ny målemetodene, kalt WLTP, som erstatter NEDC. Den omfatter fra i år alle personbiler. Neste år også varebiler. * WLTP-testen er mer omfattende og utviklet for å gi et mer realistisk bilde av forbruk og utslipp av CO₂ og NOx enn gamle NEDC. * Tall Bilimportørenes Landsforening har samlet inn, viser en snittøkning i CO₂-utslippet på 26 prosent for biler med lite utstyr, til 41 prosent for biler med mye utstyr. * I Norge er en stor del av bilavgiftene CO₂-avgift. Altså vil avgiftene gå opp når utslippstallene øker. * Regjeringen har varslet at Norge skal over på WLTP fra 1. januar 2019. Da vil det altså bli nye bilavgifter. Akkurat hvordan det vil slå us, avgjøres i statsbudsjettet for 2019, som presenteres 8. oktober.

– Avgiftene må være tilpasset det de bilene faktisk slipper ut. Vi mener at avgiftene også må bli høyere for de bilene, det sier seg selv, understreker Raja.

Venstre: Biler som forurenser mer må betale

– Bilbransjen frykter avgiftssjokk og at prisene på bilene går opp. Men det mener dere at folk må tåle, hvis bilene faktisk slipper ut mer?

– Dette er å ansvarliggjøre bilbransjen til å bli grønnere og ta i bruk de nyeste teknologiene for å gi minst mulig utslipp. Vi kan jo ikke premiere en bilbransje som dels bevisst opererer med feil tall, som Volkswagen gjorde , sier Raja til VG.

Les også: Disse vil ha prisene på bensin- og dieselbiler opp

– Vi må være innstilt på at avgiftsnivået skal speile de faktiske utslippene. Det er ikke overraskende og bør ikke sjokkere. Har man satt en sats og er over den satsen, bør man betale, sier Venstre-mannen.

– Det er forbrukerne som må betale mer for bilene?

– Ja, og forbrukerne har mange valg, og de kan velge mer miljøvennlige biler. Ikke alle kan velge elektrisk, men hybrid. Hvis man ikke vil ha en elbil eller en hybridbil eller en bil som slipper ut mindre, må man belage seg på å betale det det koster å forurense, svarer Abid Raja (V).

Avviser krasj med regjeringsavtale

Da Venstre tidligere i år gikk inn i regjering med Høyre og Frp, sto det flere punkter om bilavgifter i regjeringsplattformen. Der presiseres det at den grønne omleggingen ikke skal øke avgiftsinntektene i budsjettet.

Altså at bilavgiftene kan endres, men det totale avgiftstrykket på bilistene ikke må bli større. Flere Frp-ere VG har snakket med tolker dette som om bilavgiftene ikke kan økes neste år.

– Det er uaktuelt å øke bilavgiftene, sier Njåstad (Frp).

Les også: EU-kilder: Bilprodusenter blåser opp utslippstall

Venstres Abid Raja, som skal inn i forhandlingene, mener imidlertid ikke at de går imot regjeringsplattformen hvis avgiftene øker fra nyttår.

– Hvordan blir det avgiftsøkning? Det er ikke vi som endrer satsene. Om satsene ligger fast, men bilen kommer i en annen kategori fordi den slipper ut mer, er det ikke vi som har justert eller endret avgiftssystemet, sier Raja.

Få med deg: Se eksempler på hvordan ulike modeller kan rammes av nye avgifter