Første test av Peugeot e-208: Flere mil fra 250.000

LISBOA (VG) Med en god dose design-punsj entrer Peugeot elbilmarkedet med småbilen e-208, som også har fått relativt voksen rekkevidde. Men Peugeot har «glemt» noe viktig!

At den splitter nye elbilen ikke kan trekke tilhenger er neppe noe savn for en elbil i denne klassen. Men en liten «frunk» under panseret til å legge ladekabler i, og oppvarmet ratt, det savner vi.