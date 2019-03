BESTSELGER? Dette er nye Renault Laguna stasjonsvogn. Designet er vesentlig endret, til det aerodynamiske, noe som stjeler av bagasjeromsplassen. Foto: Jørn Kaalstad

Ny Renault Laguna prøvekjørt: Test av Renault Laguna: Ypper seg med liten diesel

SALZBURG (VG) Renault har sunket som en stein i det norske bilmarkedet. Det skal nye Laguna gjøre noe med - som motor i Renaults comeback.

Publisert: 01.10.07 12:15 Oppdatert: 23.07.09 14:38







PRØVEKJØRT Renault Laguna 1,5 Dci Pris testbil: Ikke klar Motor: 1,5 l/110 hk Dreiemoment: 240 Nm v/2000 omdr 0-100 m/t: 12,1 Toppfart: 192 km/t Forbruk (mix): 5,1 l/mil CO2-utslipp: 136 g/km Bagasjerom: 450 l. L/B/H: 470/180/145 cm Pluss: Større plass i kupeen. Støysvak. Større kvalitetsfølelse og overraskende sprek 1,5 liters dieselmotor. Minus: Lavt under taket i baksetet og bagasjerommet er litt i minste laget. Vis mer vg-expand-down

Renaults markedsandel i Norge har sunket jevnt og trutt og er på beskjedne 2,7 prosent. Nå har Renault selv overtatt norgesimporten fra Volvo ,og kommer med hele 24 nye modeller de neste to årene.

Laguna er første nye modell ut i Norge. Den er trolig i butikkene i slutten av januar 2008.

Importøren har ambisjoner om at Laguna skal konkurrere med Mondeo, Passat, Peugeot 407 og Citroën C5. Det er et tøft segment.

Mye tyder på at suksessen blir et spørsmål om pris. Prisene er ennå ikke klare, men den nye importøren bør nok legge seg en del «lapper» under konkurrentene for å hevde seg.

Bedre i sving

VG har prøvekjørt den nye Lagunaen i Salzburg i Østerrike. Vårt umiddelbare inntrykk er at den vil bite godt fra seg på markedet.

Vi fikk kjøre både 1,5 liter diesel (110 hk), 2,0 liter diesel (130 hk) og en 2,0 liters bensinmotor (140 hk). Alle tre var 5-dørs kombiversjoner.

Det er trolig 1,5 liter diesel stasjonsvogn som blir «volummodellen» her i landet. Det skyldes at den trolig vil bli prisgunstig. Det er også såpass mye fart og drag i 1,5 literen at det virker lite hensiktsmessig å betale vesentlig mer for 20 ekstra hestekrefter.

Alle motorer er utstyrt med en sekstrinns manuell girkasse som standard.

Vi testet bilen i fjellområdene rundt Salzburg og ble imponert over hvordan den nye Lagunaen «handlet». Den ligger mye stødigere på veien og tåler høye hastigheter i svingene.

Det er tydelig at Renault har jobbet mye for å gi bilen mer presis styring og bedre kurveegenskaper. Fjæringen er betydelig strammet opp, og et stivere chassis sørger for at bilen ligger mye mer horisontalt i svingene.

ELEGANT: Renault Laguna i tredje generasjon er blitt en elegant bil med vesentlig høyere kjørekomfort. Foto: Jørn Kaalstad

Ny generasjon

Nye Laguna er blitt 15 kilo lettere. Det er ikke mye, men de forbedrede kjøreegenskapene tatt i betraktning er det imponerende.

Dessuten er støynivået ifølge produsenten redusert med 40 prosent fra Laguna II. Det var merkbart lite motor- og dekkstøy inne i kupeen.

Renault satser tradisjonelt på sikkerhet og har selvfølgelig nyeste generasjon ABS og ESP. Det er lagt spesiell vekt på beskyttelse ved sammenstøt fra siden. En ny generasjon av doble sidekollisjonsputer har følere i fordørene og midtstolpen, og justerer oppblåsingen av kollisjonsputen ut fra sammenstøtets styrke.

Røffere

PLUGG INN: Laguna har selvfølgelig USB-porter til for eksempel MP3-spilleren. Foto: Jørn Kaalstad

Utvendig er designen blitt vesentlig røffere: Et langt panser som heller ned mot de tilbaketrukne bevegelige LED-lyktene. Hekken er visuelt høyere og gir bilen et elegant og aerodynamisk preg.

Nye Laguna er blitt romsligere innvendig. Høyden inne i kupeen er økt med 11 cm og det er merkbart - spesielt i baksetet. Derimot er innvendig bredde bare økt med én cm, og det er skuffende.

Baksetene (i stasjonsvognutgaven) legger du raskt ned med ett enkelt grep. Det gir et helt flatt lastegulv. En smart detalj som definitivt vil appellere til barnefamilier og «Ikea»-kjøpere.

Instrumenteringen er enkel, sort-hvitt og elegant. Detaljer som treinnfellinger i dashbordet skaper en følelse av eksklusivitet. Jo da, interiøret har fått et betydelig løft sammenlignet med forrige modell.

Renault frister med 3 års/150 000 km-garanti. Og det er blant de beste i markedet, selv om det er et stykke igjen til Kia Cee'ds syvårsgaranti!

Mislyktes i Norge

Det er tredjegenerasjons Renault Laguna som klar for Norge. Spørsmålet er hvordan den står seg i den stadig tøffere konkurransen i mellomklassen.

Renaults markedsandel i Norden har sunket jevnt de siste årene fra 5,9 prosent til 4,3 prosent. I Norge har det gått dårligst.

- Vi har mislyktes i Norge. Det er det vanskeligste markedet for oss av de nordiske landene, sier Renaults franske Norden-sjef, Alain Margaritopol.

Renault har satt seg som mål å øke markedsandelen i Norden til syv prosent. Det håper de å oppnå ved bli blant klassens tre beste på kvalitet og service.

Renault Nordic har nå ansatt Tom Arne Melbostad som ny direktør for Renault i Norge.

FLATT, MEN IKKE STØRST: Baksetete i stasjonsvogna kan legges ned til et flatt gulv. Men størrelsen på bagasjerommet er ikke klasseledende. Foto: Jørn Kaalstad