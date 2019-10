PÅ GLATTISEN: Testene på is og snø ble kjørt på testbanen utenfor Arvidsjaur i Sverige i slutten av februar 2019. Foto: Peter Gunnars

Stor test av vinterdekk: De beste dekkene med og uten pigger

På jakt etter nytt vinterdekk? Dekket som scorer best i vinterens store dekktest, har pigger av gummi!

Nils Svärd/Vi Bilägare

Peter Raaum/NAF-magasinet Motor

Nå nettopp







I årets store vinterdekktest har NAF-magasinet Motor og Vi Bilägare, Sveriges største bilblad, rangert 16 dekk, med og uten pigger. I testene er det også brukt to referansedekk for å tydeliggjøre egenskapene til dekkene som er testet.

LES MER: Slik er testen gjennomført

Continental på topp

Continental er testens store navn – med vinnerdekket både blant piggdekk og piggfrie.

For dem som velger piggdekk har den tyske produsenten lansert et dekk med en helt ny type pigger, IceContact 3. Piggene er av gummi og har bare en smal stift av metall. Den nye teknikken kalles FlexStud og skal gi 20 prosent mindre veislitasje samtidig som grepet på is skal være bedre.

Når kreftene på dekket øker «flekser» gummien slik at metallstiften stikker dypere i isen – i teorien.

Den nye piggteknikken fås på dekk fra 17-tommer og oppover. På dekk med smalere dimensjoner har det nye IceContact3 vanlige stålpigger.

Årets test er gjort med dekk i dimensjonen 225/50 R17 med Volvo V60 og Ford Focus som testbiler. Denne dekkstørrelsen benyttes på mange mellomklassebiler som Audi A4, BMW 3-serie, Toyota Avensis og flere.

De beste piggdekkene:

Nr. 1: Continental IceContact 3 FlexStud – 88 poeng

Nr. 2: Michelin X-Ice North 4–80 poeng

Nr. 3: Nordisk piggfritt dekk (ContiVinterContact 7)–76 poeng

Nr. 4: Nokian Hakkapeliitta 9–75 poeng

Nr. 5: Hankook Winter i*Pike RS2 W429–69 poeng

Nr. 6: Goodyear UltraGrip IceArtic SoundComfort–67 poeng

Nr. 7: Bridgestone Noranza 001–62 poeng

Nr. 8: Sailun IceBlazer WST3–32 poeng

(Maks poengsum er 100)

PÅ GUMMISÅLER: I prinsippet er IceContact3 et piggfritt dekk med pigger. Det bidrar til at IC3 tar full pott i alle tester på snø og is. De nye «gummipiggene» gir også et lavt støynivå. Foto: Peter Gunnars

les også Test av 10 elbiler fra 260.00 til 550.000 kroner:

De beste piggfrie dekkene:

Continental har også testens beste piggfrie dekk, VikingContact 7. Dekket vant priser allerede forrige vinter, men holder posisjonen som et av markedets virkelige toppdekk.

Nr. 1: Continental VikingContact 7–89 poeng

Nr. 2: Nokian Hakkapeliitta R3–84 poeng

Nr. 3: Goodyear Ultra Grip Ice2 Sound Comfort–80 poeng

Nr. 4: Nordman RS2–71 poeng

Nr. 5: Sava Eskimo Ice–66 poeng

Nr. 6: Yokohama IceGuard IG60–61 poeng

Nr. 7: Kontinentalt piggfritt dekk (ContiWinterContact TS860)–56 poeng

Nr. 8: Leao Winter Defender Ice I-15–48 poeng

(Maks poengsum er 100)

les også Bilutstilling i Frankfurt: Her er 25 viktige nyheter

Pigg eller piggfritt?

Husk at forholdene der du kjører legger det viktigste premisset for ditt dekkvalg. Kjører du på våte asfaltveier hvor de sjelden eller aldri er snø og is, trenger du et annet dekk enn om vinterkjøringen foregår på veier med snø og is.

Men for alle dekk må produsentene inngå kompromisser:

For at piggfrie dekk beregnet på nordiske forhold skal få best mulig vintergrep, går det på bekostning av grepet på våt vei.

I årets test har vi for første gang undersøkt dekkenes vannplaningsegenskaper. Testen avslører at mange av dekkene vannplaner tidlig.

Samtidig viser testen at de piggfrie dekkene klarer seg overraskende godt på grov is, slik vi ofte finner på isete vinterveier, sammenlignet med ordinære piggdekk.

Artikkelen er levert av NAF-magasinet Motor - les hele testen her.

les også Samletest av 16 ladbare hybrider

HOLD DEG OPPDATERT MED NYHETSBREV!

Nå kan du melde deg på nyhetsbrev fra VG Bil og Motor og flere andre nyhetsbrev fra VG+!

Her får du en samling med våre siste og beste bilsaker, oversikt over testsamlinger og interessante nyheter innenfor bilfeltet

Publisert: 04.10.19 kl. 11:45







Mer om