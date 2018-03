RIVER GODT: Hvis du ikke klarer svinge unna, for eksempel om du møter en bil, kan slike hull gjøre stor skade. Foto: DAG EDVARDSEN

Hull og sprekker: NAF frykter vårveier vil gi alvorlige skader

Publisert: 21.03.18 23:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

BIL, BÅT OG MOTOR 2018-03-21T22:27:10Z

Det er ikke bare blåveis som titter frem når vinteren begynner å slippe taket. Ekstremvinteren har rundjult mange av veien våre.

Nå frykter NAF at elendig veidekke kan føre til alvorlige sykkelulykker og dyre bilskader.

– Vårveiene er vanligvis ille, men i år er veidekket verre enn etter en normal vinter. Også telehiven er kraftigere denne våren. Vi kommer til å få avdekket mye dårlig vei fremover, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Hvordan ser veiene ut der du bor? Legg inn bilder i vår leser-protokoll her!

– Vi har registrert betydelig flere punkteringer i år enn på samme tid i fjor. Hos butikken vår på Furuset i Oslo, som er Europas største dekkbutikk, mener de at det kan være bortimot femti prosent flere punkteringer i år enn i fjor. Dette anslår vi, uten å ha fintelt, sier produktsjef Torleif Dalen Haukenes i Dekkmann til VG.

Siden svært få biler i dag har reservehjul , er det mange som må kjøres til dekkbutikken på planet til en bergingsbil.

– Vi hører daglig fra bergingsmannskapene våre om skader som er en direkte følge av hull i veien, sier markedsdirektør i Viking redningstjeneste, Sjur Jensen Bay.

NAF: Frykter alvorlige ulykker

Inger Elisabeth Sagedal i NAF er ikke bare bekymret for dekk og hjuloppheng.

– De sprekkene og hullene vi ser i asfalten nå om dagen er farlige for alle som skal ut på to hjul, på sykkel, motorsykkel eller moped. Det er spesielt alvorlig i Oslo, hvor byrådet er spesielt opptatt av at folk skal sykle. Det er all grunn til å frykte alvorlige eneulykker, sier Sagedal.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), deler NAFs bekymring.

– Det har vært en veldig tøff vinter, med store snøfall og mange temperatursvingninger rundt frysepunktet. Vi har brukt rekordstore ressurser på brøyting, strøing og fjerning av snø i Oslo – aldri før har det vært flere maskiner eller et større mannskap i sving for å gjøre denne jobben, opplyser hun på e-post til VG.

– Må bevilge mer til veivedlikehold

Hvis du har fått en skade på bilen, råder NAF deg til å søke erstatning .

– Hvis det oppstår en bilskade eller personskade som følge av dårlig vedlikehold, som er varslet og som ikke er utbedret, så kan man ha krav på erstatning.

Dersom du bor i Oslo, kan du melde fra om feil og mangler på veiene her.

Den kraftige vinteren er blitt dyr. Brøytebudsjettet ble sprengt allerede i februar.

– Selv om vinteren har tæret hardt på vedlikeholdsbudsjettene må det bevilges ekstra penger slik at veiene blir trygge og sykle og kjøre bil på. Det kan koste dyrt dersom det blir skader på biler og i verste fall på mennesker, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Nguyen Berg sier hun for et par uker siden ba Bymiljøetaten om en vurdering av situasjonen.

– Med en gang den er klar, vil jeg ta tak i situasjonen. Da vil jeg få oppdaterte tall på hvor store ressurser som kreves for å reparere skadene på veier og gater fra i vinter. Samtidig er Bymiljøetaten allerede i gang med å lappe hull i veier og gater en del steder, der snø og is er borte, for å redusere faren for skader og ulykker.

Som normalt på riksveiene

På riksveinettet i og rundt Oslo er det normalt for årstiden, opplyser Eirin Torgersen, prosjektleder for drift, veiavdeling i Oslo i Statens vegvesen.

– På riksveinettet i Oslo (blant annet E6, E18, riksvei 4, ring 1 og ring 3, red.anm.) salter vi hele året og lapper hele året. Våren er den verste årstiden fordi vann smelter, fryser i asfalten, sprenger og så smelter igjen, Hvis dette får feste seg oppstår det hull. De mest utsatte stedene er i rundkjøringer og på ramper, i asfaltskjøter, sier hun.