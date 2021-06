Test: Billige elbiler – denne er best av to med kort rekkevidde

Hvis du ikke har bruk for all verdens rekkevidde og heller ikke vil bruke hundretusener på elbil, er elbilene Honda e og Mazda MX-30 to bra alternativer til under 300.000 kroner.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

Mazda har konstruert en elbil som gir premium-vibber – og det til en god pris. Men, elbilen har kort rekkevidde og hurtiglader sakte.

Pris/hk: 274.000 kr/145 hk