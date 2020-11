KAN SELVANTENNE: Rundt 400 utgaver av elbilen Chevrolet Bolt er solgt i Norge. Importøren gikk konkurs tidlig i 2020. Foto: Hanne Hattrem, VG

Tilbakekaller elbil: Kan selvantenne

Amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter ber eiere av elbilen Chevrolet Bolt bør parkere utendørs og langt fra husveggen til bilene er reparert. Det er oppstått brann i fem biler.

General Motors tilbakekaller til sammen 50.932 eksemplarer av den amerikanskproduserte elbilen Chevrolet Bolt i USA, melder NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Årsmodellene det dreier seg om er produsert fra 2017 til 2019.

Høyspentbatteriet som er plassert i bunnen av bilen under baksetet kan selvantenne. Det kan utvikles røyk i battericellene som kan videreutvikle seg til brann, skriver NHTSA.

Brann kan oppstå selv om bilen er parkert og ikke er koblet til lading. NHTSA kjenner til fem bekreftet branner. I minst et av tilfellene spredte brannen seg fra bilen og antente et hus.

– Inntil bilen er blitt reparert, er det tryggeste stedet å parkere bilen utendørs og vekk fra huset, heter det i meldingen.

Chevrolet Bolt er nær identisk med Opel Ampera-e. Om tilbakekallingen gjelder flere tusen av denne modellen solgt i Norge de aktuelle årene, er ikke kjent.

Importøren har gått konkurs

Det er registrert flere Chevrolet Bolt i Norge. Rundt 100 ble sideimportert fra USA til Norge fra 2018 av Bergheim Auto Salg. Rundt 270 biler er bruktimportert og solgt fra små forhandlere omkring i Norge.

I februar gikk Bergheim Auto Salg konkurs. Det var de som sto for garantien på bilene som ble kjøpt nye gjennom forhandleren.

Siden da har Bolt-eiere som kjøpte bilen av Bergheim ikke hatt noen å rette eventuelle garantikrav eller kjøpsrettslige krav mot, dersom det skulle oppstå en alvorlig feil på bilen. For eksempel kan det koste over 200.000 kroner å bytte batteripakke, ifølge BilNytt.no.

Sien det ikke er noen ansvarlig importør for Chevrolet Bolt i Norge, er det ikke bekreftet om bilene som går her er omfattet av tilbakekallingen.

Problem med service

Selv om Chevrolet Bolt er nesten identisk med Opel Ampera-e, kan ikke Opel-importøren Bertel O. Steen

– Hvis et av våre verksteder har utført reparasjonen, så blir dette verkstedet garantiansvarlig for denne gjennom lovverket. Vi som importør kan ikke ta saken videre til produsenten. Det er dermed umulig for oss å ta ansvaret for Chevrolet Bolt-ene, PR- og informasjonssjef for Opel, Stein Pettersen til VG da vi skrev om Chevrolet Bolt-eier Steinar Gran, som ikke fikk lov til å bestille service på Opel- og Mekonomen-verksted.

Forsikring

Forsikringsselskapet Gjensidige sa i samme artikkel at de kan hjelpe Bolt-eierne med å finne verksted.

– Dersom importøren har gått konkurs, kan man gå videre mot fabrikken med rettmessige garanti- eller reklamasjonskrav etter kjøps- eller forbrukerkjøpsloven. Det har eksempelvis Gjensidige gjort i en sak der en forholdsvis ny båt brant opp, sa kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Rysstad.

