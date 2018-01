GÅR: En av toppsjefene i Volkswagen Thomas Steg går etter ny utslippsskandale. Foto: Markus Schreiber / TT / NTB scanpix

VW-toppsjef går av etter utslippstester på aper

Publisert: 30.01.18 19:45

BIL, BÅT OG MOTOR 2018-01-30T18:45:12Z

Thomas Steg, en av toppsjefene i Volkswagen, sier han kjente til at det ble utført eksperimenter med aper. Nå går han av.

I en pressemelding tirsdag sier selskapet at Steg er suspendert fra sin stilling. Han skal selv ha valgt å gå, ifølge nyhetsbyrået AP .

Utslippstestene, som var finansiert av de tyske bilfabrikantene Volkswagen (VW), Daimler og BMW , var bestilt av den nå nedlagte miljø- og helseforskningsgruppen EUGT grunnlagt av fabrikantene, skriver tyske medier.

Stegs avgang er første konsekvens i kjølvannet av The New York Times` avsløring om selskapets utslippstester på aper.

Mandag ble det også avslørt av de tyske mediene Süddeutsche Zeitung og Stuttgarter Zeitung at EUGT hadde utført tester på mennesker.

Kjente til eksperimentene

I et intervju med den tyske avisen Bild sier Steg at han visste om ape-eksperimentene, og at han hadde latt være å informere daværende administrerende direktør i selskapet, Martin Winterkorn.

I en uttalelse sier nåværende administrerende direktør for VW Matthias Mueller at selskapet har iverksatt etterforskning etter avsløringene.

– Vi undersøker i detalj arbeidet utført av EUGT, som ble oppløst i 2017, og trekker de nødvendige konklusjonene, sier Mueller.

Videre sier han at den nå avgåtte toppsjefen tar fullt ansvar.

Også BMW og bilprodusenten Daimler, som står bak merker som Mercedes og Smart, sier de fordømmer eksperimentet og har iverksatt etterforskning.

Dette er ikke første gang bilfabrikanten Volkswagen har havnet under lupen. I 2015 ble det avslørt at selskapet hadde manipulert tallene for utslipp av nitrogendioksid fra sine biler for å komme innenfor de amerikanske kravene .

Sterke reaksjoner

Ape-eksperimentet skal ha blitt utført i 2014, der aper innesperret i et lufttett rom ble eksponert for eksos fra en Volkswagen Beetle, skriver NTB.

Testene på mennesker ble utført ved universitetssykehuset i Aachen, og gikk ut på at 25 testpersoner ble utsatt for en gass som finnes i dieseleksos i flere timer. Forskerne konkluderte med at inhaleringen ikke hadde hatt noen konsekvenser for testpersonene.

Eksperiment-avsløringene har vakt sterke reaksjoner hos både myndighetene, miljøaktivister og dyrevernsorganisasjoner, og statsminister Angela Merkels talsmann, Steffen Seibert, sa tidligere denne uken at folks forakt for eksperimentet er fullt forståelig.

– Tester på aper, sågar på mennesker, er etisk sett totalt uforsvarlig. Dette reiser mange spørsmål som umiddelbart krever svar. Bilprodusentene er pålagt å redusere utslippene mer og mer, men de skal ikke forsøke å vise hvor ufarlige utslippene er ved å bruke aper og mennesker som forsøkskaniner, fortalte Seibert