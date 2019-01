FULLT KJØR: Elever i den videregående skolen skal få fravær til obligatorisk kjøreopplæring som gyldig, er det enighet om i den nye regjeringsplattformen. Foto: Frode Hansen/VG

Nå blir kjøretimer i skoletiden gyldig fravær

2019-01-20

Siden 2016 har kjøreopplæring i skoletiden vært registrert som ugyldig fravær. I Granavolden-plattformen gjør regjeringen en U-sving og gjør inntil 19 kjøretimer til gyldig fravær.

Publisert: 20.01.19 14:08

– Nå får vi opplagte elever på kjøreskolene, som ikke minst får gjennomført kjøretimer på tidspunkter der det er mye trafikk og de kan lære mest, jubler administrerende direktør Torgeir Abusdal i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Han sier at hovedproblemet mange steder i landet har vært at kjøretimene som har foregått på kvelden og i helger ofte har skjedd i totalt dødt trafikkbilde.

– Brøt med læreplanen

– Siden trafikkopplæringen skal rettes mot samhandling og trafikkforståelse, trenger man et variert trafikkbilde. Vi har sett at mange elever har presset mest mulig opplæring inn i høst- eller vinterferier, mens utdanningen har et mål om at dette skal foregå over tid. Elevene skal reflektere og modnes. Intensivopplæring gir ikke dette utbyttet. Fraværsreglene har ført til at man har måttet bryte med læreplanen som legger helt klare føringer på hvordan trafikkopplæring skal foregå. Vi tror godkjent fravær vil være bra for trafikksikkerheten og vil kunne gi færre stryk til førerprøven, sier Abusdal.

Abusdal sier bransjen har jobbet for endringen, gjennom utallige debatter i mediene, møter med politikere både lokalt og på Stortinget.

De nye fraværsreglene ble utarbeidet for å forhindre skulking for elever i videregående skole og ble innført ved semesterstart i 2016. Da regelen ble kjent i forkant, raste debatten, og det var store uenigheter mellom kjøreskolene og myndighetene .

Viktig for bransjen

– Er det elevene eller de som driver kjøreskole endringen er viktigst for?

– Det er klart viktigst for elevene. Å unngå skulk er viktig. For bransjen vil spesielt de som driver for seg selv sette pris på at det blir mindre intensivt i ferier og mindre stressopplæring på kveldstid. Andre skoler har hatt fordel av den utgående regelen fordi man har kunnet kjøre to skift på bilene. Men det viktigste er at myndighetene nå viser at de tar trafikksikkerhet på alvor.

– Ser dere det som uheldig at elever nå får opptil 19 timers fravær?

– Vi tror ikke de fleste vil makse ut fraværet, men at alt blir enklere når man nå også kan få gyldig fravær for sikkerhetskurs på dagtid med mye trafikk, og ikke minst sikkerhetskurs på bane (tidligere glattkjøring, red.anm.), som jo bare foregår på dagtid.

Kjøretimer ut over de 19 obligatoriske tiemene skal det ikke gis adgang til å føre som gyldig fravær.

Sanner: Ble for vanskelig for noen elever

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier i en e-post gjennom sin kommunikasjonsavdeling at fraværsgrensen i seg selv er en suksess.

– Fraværet har gått kraftig ned og elevene er mer til stede på skolen. Det er bra. Fraværsgrensen vil bestå. For noen elever har det imidlertid blitt svært vanskelig å få gjennomført de obligatoriske kjøretimene. Dette er derfor en justering vi er enige om å gjennomføre. De fleste elevene kan imidlertid ta obligatoriske kjøretimer på ettermiddag eller kveldstid. De må selvsagt fortsatt gjøre det. Dette er ikke endring som skal gjøre det mulig å bytte ut mattetimer med kjøretimer, understreker ministeren.

Sanner sier de må komme tilbake til hvordan forskriften skal innrettes.

– Det er viktig med noe fleksibilitet slik at elever får gjennomført nødvendig kjøreopplæring, for eksempel yrkesfagelever som trenger sertifikat når de skal ut som lærlinger.