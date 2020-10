AUTOPARKERING: Automatisk parkering er kameraavlesing av registreringsnummeret på bilen ved inn- og utkjøring av p-anlegg. Teknologien innføres i stadig flere parkeringsanlegg, blant annet på Oslo Lufthavn. Illustrasjonsbilde. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Fikk pushvarsel om at foreldrene kjørte inn i p-hus

Erik Torsheim er ikke fornøyd med personvernet i appen han bruker til å betale for parkering.

Nå nettopp

– I forbindelse med at jeg lånte mine foreldres bil, registrerte jeg bilnummeret deres i parkeringsappen. Det er mulig å registrere flere biler, sier han.

Noen dager etter at han hadde levert bilen tilbake til foreldrene, kom et «pushvarsel» på mobilen. Et pling på telefonen fortalte at foreldrenes bil kjørte inn på Lagunen storsenter og at det var startet en parkering.

I parkeringsanlegg med automatisk kameraregistrering sender appen Parklink beskjed når biler som er registrert i appen kjører inn og ut av parkeringsanlegg, altså starter og stopper en parkering.

Erik Torsheim synes det er ubehagelig hva teknologien i appen åpner for.

– At det går an å registrere mange biler, betyr i prinsippet at jeg for eksempel kan registrere alle mine naboers eller venners biler og få en melding når de parkerer ulike steder, sier han.

Teoretisk smutthull

– Det finnes et teoretisk smutthull for en slik type «overvåkning», sier ansvarlig sjef i Bember, Magnus Næsbu Fjærli, som står bak Parklink-appen. Systemet benyttes over det ganske land, på kjøpesentre, hoteller, gateparkering og parkeringsplasser.

– Dersom man er villig til å betale for andres parkeringer, legger han til, og understreker at de aldri har opplevd slikt misbruk.

Brukerne laster ned appen, oppretter en profil og legger inn betalingskort. I parkeringshus og -anlegg med automatisk parkering skjer belastningen automatisk.

Men det er også fullt mulig å betale for parkeringen på andre måter enn gjennom appen.

– Å registrere andres biler i en slags «overvåkningsøyemed» vil være brudd på våre vilkår og i strid med avtalen, men det har ikke noe med personvern å gjøre, sier Magnus Næsbu Fjærli.

– For noen få har det at man kan registrere flere biler, og at flere brukere kan være sjåfører av den samme bilen vært forvirrende, noe ny teknologi ofte er, sier han.

Datatilsynet: Kan reises spørsmål

Datatilsynet kan ikke konkludere om hvorvidt løsningen er i strid med personvernregelverket og gir noen generelle kommentarer.

– Det kan reises spørsmål ved om deling av parkeringssted og parkeringstid mellom brukere av appen er nødvendig for å oppfylle avtalen, skriver seksjonssjef i Datatilsynet, Ylva Marrable.

En virksomhet kan bare behandle personopplysninger som faktisk er nødvendig å behandle for å utføre tjenesten, opplyser Datatilsynet.

Ingen virksomhet kan «avtale seg bort fra» personvern eller sikkerhet for opplysningene man samler inn og behandler.

– Dersom løsningen er bygd opp slik at man ved å laste ned appen fritt kan legge inn et hvilket som helst registreringsnummer og få informasjon om bilens bevegelser kan dette være problematisk i henhold til personvernregelverket, skriver Ylva Marrable i Datatilsynet.

– Vi ser at brukere ofte forventer sikre løsninger, og dette kan være et konkurransefortrinn for virksomhetene som løser dette på en god måte, skriver seksjonssjef i Datatilsynet, Ylva Marrable. Foto: Ilja C. Hendel © Ilja C. Hendel

Vil oppdage det raskt

Selskapet opplyser at de vil kunne avdekke misbruk raskt.

– Dersom en bruker misbruker tjenesten vil vi dermed lett kunne spore opp vedkommende og sperre personen ute fra vår tjeneste eventuelt politianmelde saken, sier Magnus Næsbu Fjærli i Bember/Parklink.

Det er flere steg for å hindre misbruk:

Vi vet hvem brukerne er. For å kunne registrere bruker må man verifisere seg med et gyldig telefonnummer.

Brukerne godkjenner at de vil bruke tjenesten i samsvar med lov, forskrift og vilkår.

Første registrerte sjåfør av en bil må godkjenne andre sjåfører.

Alle sjåfører av en bil vil kunne se i appen hvem de andre registrerte førerne er.

– Dersom tjenesten skulle vært kontrollert opp mot motorvognregisteret, ville det i mange tilfeller hindret app-bruk for blant annet utleiefirma, firmabil, leasingselskaper, bildeling, sier han.

Burde fjernet bilen

– Når det gjelder den konkrete brukeren i Bergen, burde han fjernet bilen han hadde lånt fra appen, i tråd med vilkårene våre. Dette ligger det påminnelse om i appen, sier Næsbu Fjærli.

Han sier «misbruket» de opplever ganske ofte, bunner i forglemmelser.

– Folk glemmer å slette for eksempel en solgt bil i appen. Dette oppdager noen når de forsøker å betale for den samme bilen ved en automat og får beskjed om at det allerede er en parkeringssesjon i gang, sier Næsbu Fjærli i Brember.

– Det er bare å kontakte oss eller parkeringsselskapet som drifter plassen for å få ryddet opp i feilregistrering eller en registrering som er gjort med hensikt i å drive ulovlig virksomhet, sier han.

– Med app-parkering betaler man kun for den tiden man står parkert, man slipper kø ved automat, man kan enkelt forlenge den pågående parkeringen sin rett fra appen og slippe forelegg, sier Næsbu Fjærli i Bember/Parkling. Foto: Tore Kristiansen, VG

EasyPark: Er blitt bransjestandard

Daglig leder i EasyPark, Stian Andre Holst, som har drevet en lignende tjeneste i flere år, sier til VG at det er mulig å legge til flere biler i deres app.

– Det er blitt bransjestandard og er praktisk fordi man for eksempel kan legge inn flere biler i familien, som betaler for via samme app, sier han.

– Det er potensielt mulig å legge inn en rekke bilnumre som ikke er ens egne og få varsel om når denne bilen parkerer?

– Det er mulig, men da vil du jo også måtte betale for disse parkeringene, og man kan ikke gjøre det anonymt.

– I vår tjeneste er det mulig å velge om man vil at betalingen skal starte automatisk når man kjører gjennom skiltregistreringen eller om man vil starte betalingen manuelt fra telefonen. Hvis denne funksjonen er av, da vil det ikke varsles når biler registrert i appen kjører inn i parkeringsanlegg, sier Stian Andre Holst i EasyPark.

Publisert: 19.10.20 kl. 15:42

Les også

Mer om Parkering Datatilsynet Personvern