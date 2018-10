Stor guide: Det du trenger å vite når vinterhjulene skal på

Her er en liste over utstyr som kan være nyttig, og hva du må tenke på når du skal skifte til vinterhjulene. Dette er hjulskift steg for steg, med bilder og forklaring.

Vinteren banker allerede på døren over enkelte fjelloverganger, og snøen kan snart falle på bakken.

Da gjelder det å legge om til vinterdekk før det er for sent.