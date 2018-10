Test av DS7 Crossback: Designluksus på «salg»

God plass, høyt terningkast og kjøreegenskaper som gjør at den flyter over den norske vidda. I tillegg er den mellomstore SUVen DS7 et lite kupp sammenlignet med konkurrentene Volvo, Audi, BMW og Mercedes. Her er alt du må vite om bilen.