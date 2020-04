Vurderer å utsette fristen for EU-kontroll på nytt

DESINFISERER: Ford har innført en ordning på sine verksteder, som skal sikre at biler blir desinfisert før de blir overlevert kunden etter service og reparasjoner. Verkstedene tilbyr også hente- og bringetjeneste for dem som ikke kan møte opp personlig. Sjåførene bruker engangshansker og både bilnøkkel og interiøret blir desinfisert. Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / picture alliance